A leander mediterrán származása ellenére hazánk enyhébb éghajlatú területein is áttelelhet a szabadban. Ahhoz, hogy a növény biztosan átvészelje a hideg időszakot, számos előkészület szükséges, beleértve a megfelelő elhelyezést, a betakarást és gondoskodást. Az alábbiakban összegyűjtöttük a leander teleltetésének legfontosabb lépéseit, hogy növényeink tavasszal újult erővel pompázhassanak.

A leander a kertben is túléli a a telet

Forrás: Forrás: Shutterstock

A leander teleltetése a kertben lépésről-lépésre

1. Első az egészség

A leandert hazánk enyhébb éghajlatú területein a szabadban is átteleltethetjük. Ahhoz, hogy biztonságosan átvészelje a telet a kertben, csak egészséges, erős növényt ültessünk ki, mivel a hideg megterheli a leandert, és ha betegen kerül ki, tavasszal el is pusztulhat.

2. Ássuk le a földbe

Ha télen kint szeretnénk hagyni a leandert, a legegyszerűbb megoldás, ha a cserepes növényt a talajba ássuk. Széltől védett helyre, például épület vagy egy kerítés közelébe ültessük, így nagyobb eséllyel éli túl a telet. Fontos, hogy ne ősszel, hanem tavasszal végezzük el a munkát, hogy elegendő ideje legyen begyökeresedni és megerősödni a tél előtt.

3. Takarjuk be télre

A szabadba ültetett leander tövét még a fagyok előtt érdemes mulccsal takarni télre, hogy megóvjuk a gyökereit a hidegtől. Fenyőkéreg, szalma vagy komposzt is megfelelő lehet erre a célra.

4. Húzzunk rá zsákot

Ha dézsában tartjuk, akár a balkonon vagy a teraszon is kint hagyhatjuk. Még a tartós fagyok előtt takarjuk be fátyolfóliával vagy szövettakaróval. Ha a hőmérséklet -5 °C alá esik, a dézsát csomagoljuk be buborékfóliába, amelyet a hőmérséklet emelkedésekor távolítsunk el.

5. Megvédik egymást

A dézsás leandert tegyük közel a ház falához, védett helyre. Ha több leandert teleltetünk a szabadban, tegyük őket egymás közelébe, hogy jobban védjék egymást a hidegtől. Ugyanakkor ne állítsuk őket túl szorosan egymás mellé, hogy megelőzzük a kártevők és betegségek átterjedését.

6. Figyeljük az előrejelzést

Ha nem szeretnénk a leandert kint hagyni, fontos, hogy folyamatosan figyeljük az időjárást. Körülbelül -1-2 Celsius-fokig, de átmenetileg akár -5 Celsius-fokig is bírja a hideget. Ezért legkésőbb a tartós fagyok beállta előtt, jellemzően október közepén érdemes a teleltetését megkezdeni.