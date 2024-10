Liam Payne korábban kétszer túladagolta magát: komolyabb volt a baj, mint bárki hitte volna

Még mindig tart a nyomozás Liam Payne október 16-i halálával kapcsolatban. Úgy tudni, a zenész drog és alkohol hatása alatt állt, most pedig az is kiderült, régóta nagyon komoly addikciós gondjai voltak.

Liam Payne súlyos drogfüggőséggel küzdött

Forrás: AFP

Liam Payne súlyos szenvedélybeteg volt

Egy közeli ismerőse a Page Sixnek arról beszélt, hogy Liam Payne korábban már legalább kétszer túladagolta magát. Egyszer annyira súlyosan, hogy újra kellett éleszteni. Az énekes folyamatosan küzdött a függőségével, halála előtt egy luxusrehabra - a The Prioryba - is bejelentkezett, amit két nap után otthagyott. Egy 28 napos addiktológiai terápiás programban vett volna részt, hogy legyőzze démonait fia, Bear és családja érdekében.

Felfüggeszti a Netflix a sorozatát

Egy jólértesült azt is elmondta, hogy Liam Payne környezete megdöbbent, amikor a menedzsere beírta őt a Netflix Building The Band című sorozatába Nicole Scherzinger és Kelly Rowland mellé, ugyanis a zenész szemmel láthatóan nem volt abban az állapotban, hogy forgasson. Az ismerős azt állítja, a menedzsere szinte kényszerítette, sőt, szorgalmazta, hogy turnézzon is és ő költöztette Miamiban is, ahol Kate Cassidyvel élt. Úgy tudni, a Netflix most felfüggeszti a sorozatot és majd Liam családjával megbeszélve adják le a felvett részeket.