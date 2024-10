Liam Payne pár hete drogrehabon volt: 2 nap után otthagyta a luxusintézményt

Alig pár héttel a halála előtt Liam Payne bejelentkezett egy rehabilitációs intézménybe, hogy megpróbálja helyrehozni az életét. A One Directio énekese a londoni The Prioryban vett volna részt egy 28 napos addiktológiai terápiás programban, hogy legyőzze démonait fia, Bear és családja érdekében.

Liam Payne és Cheryl Cole rövid ideig voltak házasok

Forrás: Northfoto

Liam Payne nem csinálta végig a terápiát

Payne a rehabilitáción éjszakánként 5000 fontot (2 402 530 forint) fizetett volna, de már 48 óra után kijelentkezett. Források szerint „alig hagyta el a szobáját”, és „nem vett részt egyetlen foglalkozáson sem”. Az énekes 2021-ben már beszélt függőségi problémáiról, barátai szerint elbagatellizálta azokat, amikor azt mondta, jól tudja lepezni, hogy milyen mélyen van.

Cheryl Cole összetört

A tragédia után Payne gyermeke édesanyja, akitől az énekes 2018-ban különvált, Cheryl Cole is megszólalt a közösségi médiában, fájdalmát megosztva a nyilvánossággal. Cole kifejezte, milyen nehéz szembesülnie a gyásszal, és hangsúlyozta, hogy Liam nem csupán popsztár és híresség volt, hanem apa is. „Itt van Bear, egy fiú, akinek most szembe kell néznie azzal a szörnyű valósággal, hogy soha többé nem látja az apját.” Liam utoljára augusztus 29-én 31. születésnapján beszélt nyilvánosan Bearről: „Olyan nagyra nőtt. Nagy fiú, és úgy néz ki, mint egy mini én” - mondta akkor többek között, korábban pedig arról is beszélt, hogy - bár 23 évesen még nem volt érett az apaszerepre - a mindene Bear és megpróbál jó apja lenni.