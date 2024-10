Esküvőre készült Liam Payne és Kate Cassidy: a lány közzé tette az énekes szívszorító sorait

Az Instagramon tett közzé közös fotókat és egy levelet Liam Payne barátnője, Kate Cassidy. Az influenszer azt állítja, Liammel az esküvőt tervezték.

Liam Payne és Kate Cassidy egy éven belül összeházasodtak volna

Liam Payne szerette volna feleségül venni Kate Cassidyt

Kate Cassidy egy lapozós Instagram-poszttal búcsúzott szerelmétől. A lány - aki hosszú bejegyzést szentelt elhunyt párjának - a képek között egy kézzel írt levelet is mutatott, amelyben Liam Payne arról írt, egy éven belül eljegyezné és feleségül venné szerelmét.

„A szívem olyan módon tört össze, amit el sem tudok mondani. Bárcsak láthatnád, milyen óriási hatással voltál a világra, még akkor is, ha most olyan sötétnek tűnik. Annyi boldogságot és örömet hoztál mindenkinek – rajongóknak, a családodnak, a barátaidnak és főlegnekem. Annyira hihetetlenül szeretnek téged. Liam, a legjobb barátom vagy – nem tudok múlt időben beszélni rólad – és te vagy életem szerelme. (...) Most semmi sem tűnik valóságosnak, ezt az új valóságot pedig amiben nem vagy itt nem tudom feldolgozni (...) Úgy érzem, mintha elvesztettem volna a legjobb részemet. Nem tudok elképzelni egy napot sem a nevetésed és a szereteted nélkül. Annyi fényt hoztál az életembe. Néhány héttel ezelőtt egy gyönyörű estén kint ültünk és együtt tervezgettük a közös életünket. Itt van nálam az üzenetedet, akkor azt mondtad, hogy még ne nézzem meg. 'Én és Kate egy éven belül összeházasodunk/eljegyezzük egymást és örökké együtt leszünk'- írtad” - tette közzé sok egyéb mellett Cassidy - aki korábban azt mondta, elárulva érzi magát, amiért Liam prostikkal bulizott - és hozzátette, örökké szeretni fogja Liamet.

Cassidy otthagyta Payne-t Argentinában A pár Niall Horan fellépésére érkezett Argentínába. Két hét után Kate megunta az ottlétet és Floridába utazott, hiába kérlelte Liam Payne, hogy maradjon vele. Kate Cassidy a TikTokon magyarázta követőinek, hogy miért utazik el. Akkor még senki sem tudta, hogy döntését nem párjával egyetértésben hozta meg. Lapinformációk szerint Liam Payne könyörgött Kate Cassidynek, hogy maradjon Argentínában „Liam nem akarta, hogy Kate elhagyja Argentínát” – mondta a nypostnak az influencer egyik barátja. „Azt akarta, hogy maradjon és ezen össze is vitatkoztak” - tette hozzá és azt is megosztotta, hogy Kate bejelentését heves veszekedés követte.

