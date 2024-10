Még mindig tabu az elhalványuló vágy A természet kínál megoldást

A férfi nem mutat gyengeséget

Hazánkban a középkorú férfi lakosság körében népbetegségnek számít a potenciazavar, szaknyelven az erektilis diszfunkció, amelynek kiváltó okai között a szív- és érrendszeri betegségek is állhatnak. Utóbbiban jelentős szerepet játszhat a dohányzás, egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, de akár a stressz vagy a szorongás is.

A 40 és 60 év közötti férfiak fele érintett a betegségben, mely arány a kor előrehaladtával közel 70 százalékra emelkedik. Lehetséges kiváltó okok lehetnek a hormonrendszer működési zavarai, a prosztatát érintő betegségek, addiktív szenvedélyek (pl.: dohányzás, alkohol) és a stressz egyaránt.

Forrás: SWISS Pharma by Carene Kft.

A hölgyek is ezzel küzdenek

Alapvető tény az is, hogy a szexualitás éppúgy meghatározza a hölgyek mindennapi életminőségét, mint fizikai egészségét. A női libidó csökkenése olyan probléma, amely sok nő életében felmerülhet, és különböző okokra vezethető vissza. Csak úgy, mint a férfiaknál, itt is jelen van a stressz, de a hormonális változások, vagy az életkor előrehaladása is kiváltó okok között lehetnek. A menopauza idején a hormonok ingadozása jelentős hatást gyakorolhat a szexuális vágyra. A Kamagra by Carene termékek olyan növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítők, amelyek kifejezetten azoknak készültek, akik javítani szeretnék szexuális életük minőségét.

Forrás: SWISS Pharma by Carene Kft.

Alternatív gyógymódok, eseti megoldások

Vannak gyógyszerek, melyeket szakorvos által írt vénnyel vásárolhatnak a potencia és libidó problémákkal küzdő emberek, és persze vannak olyan készítmények is, melyek természetes hatóanyagokkal hatnak pozitívan a betegségre.

A kínai alternatív orvoslás szerint a ginzeng alkalmas a merevedési zavarok enyhítésére. A drogériák polcain számtalan készítmény elérhető, többségük szedése közvetlenül az aktus előtt ajánlott. Ezek között újdonság a Kamagra by Carene energia ital és tabletta, amely az ajánlás szerint könnyedebbé és természetessé teszi a probléma kezelését.

Forrás: SWISS Pharma by Carene Kft.

Természetben a megoldás

A maca gyökér és a tajga gyökér olyan összetevői az étrendkiegészítőknek, amelyek hozzájárulnak a szexuális teljesítmény javításához, segítenek a szervezet energiaellátásában és a hormonális egyensúly fenntartásában egyaránt.