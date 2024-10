Mosószóda az új csodaszer! Ezt használd az ecet helyett, ha szeretnél megszabadulni a vízkőtől

Az ecetet sokan használják vízkő ellen, ám van egy ennél is jobb választás, mégpedig a mosószóda, ami még szagot sem hagy. A mosószóda egy csodákra képes tisztítószer, amit a vízkőoldáson túl használhatsz a lakás számos pontján tisztításra, még a mosáshoz is. Hatékonyan eltávolítja a foltokat, lágyítja a vizet, zsírtalanítja a konyhai eszközöket és a fürdőszobában is tökéletes penész, vízkő és szappanfoltok ellen. A mosószódát könnyen beszerezheted a boltban, de akár otthon is elkészítheted.

A mosószóda egy otthon is könnyen elkészíthető, hatékony tisztítószer.

Forrás: Shutterstock

A mosószóda sokkal jobb választás, mint az ecet

Mi a mosószóda?

A mosószóda nagyon sok tisztítószer alapja. A poros kémiai anyag 11-es pH értékével lúgos, így kiváló egy sor különböző folt ellen a lakás bármely pontján. A nagyszüleink által sziksónak nevezett mosószóda egy természetben is fellelhető anyag, aminek a gyártása során sem keletkezik környezetkárosító mellékanyag, így egy kifejezetten környezetbarát tisztítószerről beszélünk.

A mosószódát önmagában és keverékként is lehet használni, viszont fontos, hogy mivel erős lúg, így bőrszárazságot és irritációt okozhat, így javasolt kesztyűt viselni a használatakor.

Mosószóda és szódabikarbóna

A mosószódát és a szódabikarbónát mindössze egy hidrogénatom különbözteti meg egymástól. Állagukat tekintve a mosószóda egy könnyebb por, a szódabikarbóna viszont sokkal durvábbnak érződik. A kettő együtt tökéletes mosáshoz és vízlágyításhoz, de könnyen készíthetsz a szódabikarbónából mosószódát, úgy, hogy 220 Celsius-fokon sütöd 1 órán keresztül, megvárod, amíg lehűl és már használatra kész.

Így használd

Vízkőoldás és zsíroldás

Készíts pasztát a mosószóda és víz keverékéből, majd egy mikroszálas kendővel vidd fel a vízköves felületre, dörzsöld meg, majd töröld le. Mivel a mosószóda lúgos, ezért ugyanezt a pasztát használhatod a konyhában hideg zsíroldóként. A tűzhely, a mikró, a csempe és a kerámia is mosószódával könnyen tisztítható felületek. Az alumíniumra figyelj, mert azon korróziót okozhat!

Ablakpucolás

Ha 1 evőkanál mosószódát feloldasz fél liter meleg vízben, és ezt egy fújófejes palackba helyezed, akkor kapsz egy hatékony ablaktisztítót. Érdemes ezután egy ecetes oldattal is áttörölni az ablakot, hogy tökéletesen ragyogjon.