Hivatalos: Érkezik a Bármit, csak ezt ne következő évada!

Tóth Bori

Az első évad hatalmas sikere után érkezik a folytatás. A Netflix hivatalosan is bejelentette, hogy hamarosan érkezik a Bármit, csak ezt ne (Nobody wants this) második évada.

Jó hír a bájos romantikus vígjáték rajongóinak! Folytatást kap a Bármit, csak ezt ne. A sorozat első évada azzal a klasszikus romantikus vigjáték jelenettel zárult, hogy Noah rabbi (Adam Brody) és Joanne podcaster (Kristen Bell) egy romantikus csókkal búcsúzott a parkolóban egy bat micvát követően. Bár számos akadály áll még a szerelmük útjában, a Netflix megújította az Erin Foster által létrehozott sorozatot a második évadra. 2025-ben érkezik a Bármit, csak ezt ne 2. évada.

Forrás: © 2024 Netflix, Inc. A Netflix bejelentette a folytatást A Bármit, csak ezt ne megalkotása Erin Foster számára karrierje csúcspontja marad. „A csodálatos szereplőgárda, stáb, producerek és vezetők mind hozzájárultak ahhoz, hogy a sorozat az legyen, ami, és a nézők reakcióinak megtapasztalása a sorozat bemutatása óta több, mint amit valaha is álmodhattam” — nyilatkozta Foster a Netflixnek. A második évadra Jenni Konner és Bruce Eric Kaplan is csatlakozik a csapathoz, mint ügyvezető producerek és showrunnerek, míg Nora Silver is ügyvezető producerként vesz majd részt a munkában. „Nagyon szerencsés vagyok, hogy folytathatom a történetet” — mondta Foster. „És hogy ezt Jenni Konner és Bruce Eric Kaplan mellett tehetem, akiknek a Csajok (Girls) óta nagy rajongója vagyok... Igazságot a egészséges kapcsolatoknak, hiszen azok a legromantikusabbak!” Az első évad során a szerelmesek gyorsan egymásba estek, de az, hogy Joanne nem zsidó, komoly bonyodalmat jelentett Noah rabbi számára. Joanne ugyan fontolgatta az áttérést, de beismerte, hogy még nem áll készen a folyamatra. Úgy tűnt, hogy a párnak külön utakon kell folytatnia, de Noah nagyszerű gesztusa a parkolóban megmutatta, hogy nem akar lemondani a szerelmükről — és Joanne sem. Brody elmondta, ő a befejezést úgy értelmezte, mint Noah ígéretét Joanne-nak: „Első helyen állsz. Minden más megoldódik, de azt mondom, hogy te vagy a prioritásom.” Természetesen „a minden más” nagyon sok dolgot takarhat. A kulturális különbségek hatalmasak közöttük, és Joanne-t Noah összetartó családja nem feltétlenül szereti. Szerencsére a 2. évadban kiderülhet, hogy elkötelezik-e magukat egymás mellett vagy sem. „Azt hiszem, ez az, amit a sorozat felfedhet” — mondta Brody. „Mit kellene tennie? Milyen áldozat ér meg ennyit? Mi számít fejlődésnek, vagy mi számít annak, hogy valaki feladja magát, hogy másvalakivel legyen? Ez áldozat, de ideális esetben együtt fejlődtök, és jobbak lesztek tőle.”