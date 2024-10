Rá sem ismerni a Tuti gimi sztárjára: Chad Michael Murray kockás hasat villantott - Fotó

Chad Michael Murray a Tuti gimi sztárjaként vonult be a köztudatba, most 43 évesen igyekszik újra megdobogtatni a női szíveket, és valószínűleg sikerrel jár majd, hiszen ehhez még az ingjét is leveszi, hogy megvillantsa kidolgozott kockáit hamarosan megjelenő filmjében.

Chad Michael Murray a Tuti Gimiben

Forrás: NORTHFOTO

Chad Michael Murray kockás hasat villantott

„Ez olyasmi volt, amit még soha nem csináltam" - mondta Chad Michael Murray, a Tuti gimi egykori sztárja a hamarosan megjelenő karácsonyi filmjéről, a The Merry Gentlemenről, ami egy kizárólag férfiakból álló, karácsonyi témájú revüt mutat be. A cselekmény szerint az egykori nagyvárosi táncosnő úgy dönt, ezzel a műsorral próbálja megmenteni szülei kisvárosi fellépőhelyét. Murray karaktere, Luke pedig - aki egy kedves és magabiztos vállalkozó - a tánckar tagjává válik, hogy kisegítse a családot.

A színész elárulta, nagyon komolyan vette a felkészülést. „Azt mondtam, próbáljunk annyit, amennyit csak lehet." „Ha meg akarod csinálni, akkor mindent bele kell adnod"- tette hozzá és hangsúlyozta, hogy minden tag hozzájárult a saját egyedi tehetségével a filmhez, miközben támogatták egymást. A szereplők között van Beth Broderick, Michael Gross és Maxwell Caulfield is.

Chad Michael Murray tehát visszatér, hogy ismét meghódítsa a női szíveket. Úgy tűnik, hogy 2024 az az év, amikor az egykori tini szívtiprók újabb helyet követelnek maguknak. Adam Brody, a Narancsivdékkel népszerűvé vált színész szintén nemrég keltette fel ismét a figyelmet a Bármit, csak ezt ne című új sorozatával.