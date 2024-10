Ölelés limit – Ezen a helyen nem ölelkezhetsz 3 percnél hosszabb ideig

Life

Dunedin város repülőterén új szabályozást vezettek be. Az utasoknak három perc áll rendelkezésükre, hogy elbúcsúzzanak szeretteiktől a terminál bejáratánál. Új táblákat is kihelyeztek, hogy ezzel is megakadályozzák az ölelkező emberek által okozott forgalmi dugókat.