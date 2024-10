5 táska a kifutókról, ami nem hiányozhat az őszi ruhatáradból

A 2024-es őszi-téli divatot bemutató kollekciók már tavasszal sokat árultak el nekünk arról, hogy mi lesz a szezon divatja, legyen az ruha, cipő vagy táska; az idő pedig most jött el, hogy ezeket be is szerezzük. A kifutó tele volt izgalmas és látványos, valamint praktikus és letisztult darabokkal. Mindkét fajta táskára szükségünk van, ha igazán stílusosan szeretnénk élni, nem igaz?

Forrás: Getty Images/Jil Sander

5 táskatrend a kifutóról, amire ősszel szükséged lesz

A high street üzletek szerencsére gyorsan cselekedtek és az ősz beköszöntével már elérhetővé is tették a legdivatosabb táskákat. Átnéztük a darabokat, és összeszedtünk 5 stílust, amelyek közül már biztosan fogsz találni legalább kettőt, amibe érdemes beinvesztálni. Javasoljuk, hogy válassz egy praktikusabb táskát, amiben elférnek a cuccaid, többféle alkalommal tudod viselni és szinte bármilyen outfithez passzol. Illetve, válassz egy szép, mintás, vagány darabot, ami ugyan ritkábban fog előkerülni, de annál látványosabb kiegészítő lesz az outfited mellé.

1. Hosszúkás táska

Az angolul east-to-west (kelet-nyugat) táska a hosszúkás, négyszög vagy téglalap alakú válltáskákra utal, amelyek formájuknak köszönhetően egyedi látványt nyújtanak. A táska a Proenza Schoulertől egészen a Gucciig, a legtöbb kifutón látható volt, így természetesen az őszi szezon egyik legnépszerűbb darabja. A hosszúkás táska egy visszatérő darab, ami már több évtizede is divatos volt. A táska nemcsak divatos, de praktikus is, mert el fog férni benne minden, amire szükséged van.

1.100% bőr bowlingtáska csattal, ár: 59 995 Ft 2.Calvin Klein kézitáska, ár: 56 990 Ft

Forrás: shop.mango.com, answear.hu

2. Utazótáska

Az utazótáskákat idéző hatalmas pakolós táskák arra vannak, hogy utazás közben is divatos legyél, és ne egy sima sport-vagy utazótáskát cipelj, hanem valami olyat, ami a stílusod is jól reprezentálja. Az óriás táskák arra jók, hogy az egész életed elférjen bennük, így ez nem feltétlenül a látványával lesz megnyerő, hanem a méretével és a praktikusságával.

1.Shopper táska csatokkal, ár: 16 995 Ft 2.Steppelt, műbőr táska, ár: 11,995 Ft

Forrás: reserved.com, stradivarius.com

3. Leopárdmintás

Bizonyára számodra sem újdonság, hogy a szezont a leopárdminta dominálja, még akkor is, ha előkerül alkalmanként egy kígyó- vagy tehénmintás darab. A leopárdmintás dolgok repertoárjában a táskák is szerepet kaptak, és többféle formában, színvilággal és stílusban megjelentek. Akár órás utazótáskát szeretnél, akár egy mini táskában gondolkodsz a közelgő bulira, lesz miből válogatnod.