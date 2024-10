Friss hírek érkeztek Ónodi Henrietta állapotáról: így van most a súlyos szívrohamon átesett tornásznő

Az olimpiai bajnok magyar tornásznő Floridában kapott súlyos szívrohamot, többször is újra kellett éleszteni. Ónodi Henrietta megsegítésére testvére kezdett adománygyűjtésbe, hogy a legjobb rehabilitációt kapja, most pedig friss hírek érkeztek az állapotáról.

Ónodi Henrietta kezelésére a testvére kér támogatást

Forrás: Getty Images/David Madison

Friss hírek érkeztek Ónodi Henrietta állapotáról

Ónodi Henrietta súlyos szívrohamot kapott Floridában, melyről annak idején testvére adott tájékoztatást. Barbara gyűjtést indított, ugyanis a biztosítás nem fedezi az olimpiai bajnok magyar tornásznő számára szükséges rehabilitációt. „Kétségbeesetten szükségem van segítségre, hogy pénzt gyűjtsek a nővéremnek, az 50 éves Ónodi Henriettának, aki súlyos szívrohamot kapott. Mint azt sokan tudjátok, Heni magyar nemzeti hős, olimpiai arany- és ezüstérmes, aki mindig az elsők között nyújtott kezet és támogatta a rászorulókat, most pedig a ti segítségetekre van szüksége" - írta annak idején Ónodi Henrietta testvére az adománygyűjtő poszthoz, amely alatt most beszámolt húga állapotának javulásáról.

Már most ígéretes javulást mutat, bár még nem vagyunk biztosak a lehetséges gyógyulás teljes mértékében.

Az egyik legnagyobb áttörés, hogy most már be tudja hajlítani a bal térdét - írta Barbara a GoFoundMe-n, aki azt is elárulta, hogy Heni már hazatért, és kezd hozzászokni az új rutinjához. „Az ágya szélén is képes segítség nélkül ülni, és hosszabb ideig tartani magát. A fejlődés nem áll meg itt - Heni egyre önállóbban használja a jobb kezét, és bizonyos ételeket is önállóan eszik. Egyre több időt tölt az egyedi készítésű kerekesszékében" - folytatta a tornásznő testvére.

„Az adományaitok döntő szerepet játszottak ezekben a fejlesztésekben. Az nagylelkűségeteknek köszönhetően rámpákat tudtunk felszerelni, hogy akadálymentesebbé tegyük az otthonát, és a fizioterapeutája javaslatára infravörös/vörös fénypanelt is biztosíthattunk számára, hogy segítsük az izmok regenerálódását. A jövőre nézve önkéntesek segítségével tervezzük Heni fürdőszobájának átalakítását, hogy jobban megfeleljen a mozgásigényének. Szívből köszönünk minden támogatást" - írta az adománygyűjtő poszthoz Ónodi-Klausler Barbara.