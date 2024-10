P. Diddy rózsaszín kokaint vitetett alkalmazottaival minden buliba: ez okozhatta Liam Payne halálát is

A Metropolitan Detention Centerben várja tárgyalását P. Diddy. Az 54 éves zenészt emberkereskedelemmel és zsarolással, valamint sorozatos szexuális zaklatással vádolják. A legfrissebb hírek szerint Sean „Diddy” Combs ugyanazt a szert használhatta, ami közvetve Liam Payne október 16-i halálát is okozhatta.

Rózsaszín kokaint használhatott P. Diddy is

Forrás: AFP

P. Diddy a rózsaszín kokain függője volt?

A börtönben ülő P. Diddy most ismét a figyelem középpontjába került, miután súlyos vádak láttak napvilágot arról, hogy hollywoodi bulijain dolgozó alkalmazottait arra kényszerítette, hogy úgynevezett rózsaszín kokaint vigyenek magukkal. Ez a szer, más néven Tuci, ugyanaz a kábítószer, amely állítólag Liam Payne, a One Direction egykori sztárjának halálával is összefüggésbe hozható. A botrány akkor robbant ki, amikor Rodney "Lil Rod" Jones, Diddy egyik volt munkatársa szexuális zaklatással és egyéb visszaélésekkel vádolta meg a rappert. Azt állította, hogy Diddy nemcsak arra kényszerítette a bulikon dolgozó alkalmazottakat, hogy különböző drogokat hordjanak magukkal – köztük kokaint, GHB-t, ecstasy-t és marihuánás édességeket –, de prostituáltak toborzására és velük való szexuális kapcsolatok létesítésére is utasította őket. Jones szerint a bulik során minden dolgozónak, a komornyiktól a szakácsig, apró táskákat kellett magánál tartania, amelyek tele voltak kábítószerekkel. Az egyik ilyen drog a rózsaszín kokain volt, amely többek között ketamint, MDMA-t és metamfetamint tartalmazhat.

P. Diddy tagadja a vádakat

P Diddy ügyvédje határozottan tagadja a vádakat, és kijelentette, hogy Rodney Jones csak gyors és könnyű pénzszerzési lehetőséget keres, ezért jelentette fel a zenészt. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy vitathatatlan bizonyítékuk van arra, hogy a vádak alaptalanok, és fel vannak készülve arra, hogy bíróság elé vigyék az ügyet. Diddy jogászcsapata mindent megtesz, hogy visszaverje a rágalmazási kísérleteket, és már kezdeményezték a Jones által indított 30 millió dolláros kereset elutasítását is. P. Diddyt egyébként akár életfogytiglan börtönre is ítélhetik. A rapper ügyét exe, Cassie Ventura robbantotta ki. Azóta többen is feljelentették P. Diddyt, Adria Sheri English táncosnő a mocskos buliiról számolt be, és nemrég egy nő azzal állt elő, hogy a zenész bedrogozta, megerőszakolta és teherbe ejtette.