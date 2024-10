Rózsaszín kokain: az új partidrog nem is igazi kokain, és nagyon olcsó előállítani

A 2024. október 16-án elhunyt Liam Payne szervezetében a toxikológiai jelentések szerint többféle drogot is találtak, az énekes kábítószerek hatása alatt volt, amikor kizuhant egy Buenos Aires-i hotel harmadik emeleti erkélyéről. A halála előtt használt drogok között szerepel a rózsaszín kokain is, egy olyan tudatmódosító szer, amely korábban a Diddy ellen felhozott vádakban is felmerült.

Liam Payne szervezetében is volt rózsaszín kokain - kimutatta a boncolás

Forrás: AFP

A Liam Payne szervezetében talált rózsaszín kokain nem kokain

„Az egyik összetevő, amit a rózsaszín kokainban találunk, az a ketamin, ami egy disszociatív drog, valami, amitől az ember úgy érzi, hogy elszakadt a valóságtól. A második összetevő valamilyen fajta pszichedelikus szer” — mondta el Bill Bodner, a DEA korábbi ügynöke.

Bodner szerint a neve ellenére a mérgező drogkeverékben legtöbbször nincs kokain, szintetikus szereket tartalmaz, mint az ecstasy, a metamfetamin és a benzodiazepinek. A neve az élénk pink színről származik, amelyet ételszínezékből nyernek, és eperízesítőt is tartalmazhat a drogkészítmény, amelyet tablettaként vagy inhalálva lehet bevenni.

A rózsaszín kokain „tusi” vagy „tuci” utcanevén is ismert, és egyszerre hat stimulánsként és antidepresszánsként.

„Nagyon, nagyon olcsó előállítani, és a drogot úgymond a drogfogyasztó igényeihez tudják igazítani” — árulta el a szakember.

A rózsaszín kokain a latin-amerikai éjszakai klubokból indult, mint partidrog.

Nemrégiben Sean „Diddy” Combshoz kapcsolták egy perben, amelyet korábbi zenei producere, Rodney Jones nyújtott be.

Azt állította, hogy „a komornyiktól, a szakácstól kezdve a házvezetőnőkig minden alkalmazottjától megkövetelte, hogy kokainnal, GHB-vel, ecstasyval, marihuána gumicukorral (egyenként 100-250 mg) és Tucival (egy rózsaszín drog, amely az ecstasy és a kokain kombinációja) teli tasakkal vagy övtáskával járkáljon”.

Mint minden drognak, a rózsaszín kokainnak is számos veszélyes mellékhatása van

„Az egyik dolog az ilyen keverékekkel kapcsolatban az, hogy az ember viselkedése kiszámíthatatlanná válhat, és olyasmiket tehet meg, amelyeket egyébként nem tett volna” — mondta el Dr. Brian Hurley, a Los Angeles Megyei Közegészségügyi Hivatal addiktológusa.