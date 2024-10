Ki volt Rodney Alcala - A Nő a reflektorfényben sorozatgyilkosa: 130 nő halála száradhat a lelkén

Október 18-tól látható a Netfixen Anna Kendrick rendezésében és főszereplésével A nő a reflektorfényben. A film Rodney Alcala sorozatgyilkos történetét dolgozza fel.

Rodney Alcala akár 130 nőt is megölhetett

Forrás: Getty Images

Ki volt Rodney Alcala?

A hírhedt sorozatgyilkos 1943. augusztus 23-án Rodrigo Jacques Alcala-Buquor néven született, korai éveitMexikóban töltötte, mielőtt 8 évesen családjával Los Angelesbe költözött. A CBS News információi szerint Alcala 17 évesen bevonult a hadseregbe, de 1964-ben elbocsátották idegösszeomlása és szexuális visszaélés vádja miatt. 1968-ban képzőművészetből diplomázott a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen, később a New York-i Egyetemre is beiratkozott – ahol Roman Polanskival John Berger néven egy kurzusra járt. Alcala később feltűnt a The Dating Game népszerű tévéshow 1978-as epizódjában, ahol három agglegény versengett azért, hogy a színpadon ülő lányt, Sheryl Bradshaw-t randizni vihesse.

A műsor címéből ragadt rá Alcalárra a The Dating Game Killer név.

A műsorban Jim Lange, a műsorvezető úgy mutatta be Alcalát, mint sikeres fotóst. Az epizód során Alcala lelkesen válaszol a Sheryl Bradshaw kérdéseire, így ő lett a legalkalmasabb udvarló. Egy rövid beszélgetés Bradshaw érezte, hogy nincs minden rendben a férfival, ami megmentette az életét. A show után ugyanis végül visszautasította a randevút, azt mondta Ellen Metzger versenyző-koordinátornak: