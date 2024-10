Nő a reflektorfényben: Rodney Alcala hátborzongató története tartja lázban a nézőket

1978-ban Rodney Alcala sorozatgyilkos versenyzőként jelent meg a népszerű The Dating Game című tévéműsorban. Alcala, aki ekkora több bűntényt is elkövetett, mind a nézőket, mind a stábot is megtévesztette. Sármos, intelligens férfiként jelent meg, aki megnyer egy randevút a játék női versenyzőjével, Sheryl Bradshaw-val. Sheryl később kihátrált a találkozóból, mert furcsának és nyugtalanítónak érezte Alcalát, és ez a döntés megmentette az életét. Alcala végül 1979-ben bukott le, és hét nő meggyilkolásáért ítélték el, de a valós áldozatok száma akár 130 is lehetett. Alcala 2021-ben meghalt a börtönben.

Rodney Alcala és a „The Dating Game” – a horror és a popkultúra találkozása

A sorozatgyilkos története most Anna Kendrick rendezésében és főszereplésével a Netflixen látható Nő a reflektorfényben címmel (Woman of the Hour). A kritikusok szerint a true crime nemcsak egy egyszerű krimi vagy thriller, hanem sokrétegű alkotás, amely ötvözi a horror, a popkulturális visszatekintés és a feminista üzenetek elemeit.

A nő dolga: mosolyogjon

Kendrick nemcsak színésznőként, de rendezőként is jegyzi a filmet, amelyben Sheryl Bradshaw szerepét is ő játssza. A film középpontjában Sheryl egy küszködő Los Angeles-i színésznő áll, akit az ügynöke nevez be párkereső tévéshow-kba. A műsor felületessége és szexista légköre azonban hamar nyilvánvalóvá válik Sheryl (és a nézők) számára, a The Dating Game ugyanis egy olyan világot mutat be, amelyben a nőknek csak mosolyogniuk kell, hogy megfeleljenek a férfiak elvárásainak, miközben a háttérben kegyetlen és veszélyes férfiak, mint Alcala, vadásznak rájuk.

Alcala, a Janus-arcú gyilkos

Rodney Alcala karaktere (Daniel Zovatto alakításában) tökéletesen bemutatja a ragadozó férfi típusát. A film különös figyelmet fordít arra, hogy láttassa Alcala kettős személyiségét: a vonzó, karizmatikus férfit, aki fotósként álcázva nőket közelít meg, és azt az erőszakos szörnyet, aki kegyetlen gyilkosságokat követett el. A film feedbackjeiben látjuk például, ahogy Alcala nőket kameráz, és azzal hitegeti őket, hogy segít nekik a modellé válásban. A nők gyakran későn jönnek rá, hogy valójában milyen veszély fenyegeti őket.... Kendrick kiválóan ábrázolja azt a pillanatot, amikor Sheryl is rájön, hogy Alcala nem az, akinek mutatja magát. A randevú utáni beszélgetés hirtelen vesz sötét fordulatot.