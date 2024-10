5 dolog, amit a Nő a reflektorfényben nem árul el Rodney Alcala életéről

Néhány napja látható a Netfixen Anna Kendrick rendezésében és főszereplésével A nő a reflektorfényben. A film Rodney Alcala sorozatgyilkos történetét dolgozza fel és rögtön ezután a férfiról dokumentumfilm is megjelent a platformon. Van azonban néhány dolog, amit a film nem árul el a szörnyetegről.

Rodney Alcala a The Dating Game-ben való megjelenése után még legalább három nőt meggyilkolt

Forrás: Getty Images

Rodney Alcala akár 130 nőt is megölhetett

Bár a Netflix legújabb igaz történeten alapuló filmje, a Nő a reflektorfényben (Woman of the Hour) - amelyről itt írtunk bővebben - sok részletet felfed Rodney Alcala sötét múltjából, van néhány lényeges tény, amit nem említ meg. A film középpontjában Alcala megdöbbentő tettei állnak, különös tekintettel arra, hogy gyilkosságsorozata - akár 130 nő halála is a lelkén szárad - közben részt vett egy népszerű amerikai televíziós műsorban, a The Dating Game-ben, ahol randevút nyert Cheryl Bradshaw színésznővel.

Nézzük, mik azok, amik nem derülnek ki a true crime-ból!

1. Alcala az FBI legkeresettebb bűnözőinek listáján is szerepelt

A film nem tér ki arra, hogy Rodney Alcala 1971-ben, hat évvel a Nő a reflektorfényben cselekményének kezdete előtt az FBI legkeresettebb bűnözőinek listájára került. Alcalát - cikkünket itt olvashatod róla - már korábban is bebörtönözték, miután 1968-ban megerőszakolt és bántalmazott egy nyolcéves kislányt. 1976-ban - két év letöltése után - feltételesen szabadlábra helyezték, ezt követően tovább gyilkolt.

2. Bárki is felismerte Alcalát a tévében A film egyik drámai jelenetében a közönség egyik tagja elhagyja a The Dating Game stúdióját, rosszul lesz, amikor felismeri Alcalát a színpadon. Ez a nő Georgia Marie Wixted barátnője volt, egy lányé, akit Alcala 1977-ben meggyilkolt. Bár ez a jelenet a film egyik csúcspontja, nincs bizonyíték arra, hogy a valóságban bárki is felismerte volna Alcalát a televízióban.

3. Cheryl Bradshaw már a randi előtt hátborzongatónak találta Alcalát

A film egyik jelenetében Cheryl Bradshaw jókedvűen koktélokat iszik Alcalával egy bárban a forgatás után, azonban, de mikor távoznak kellemetlen helyzetbe kerülnek. A valóságban azonban Bradshaw már jóval a találkozó előtt „hátborzongatónak” találta Alcalát. Miután nyert a játékban, másnap felhívta a műsor egyik producerét, hogy lemondja a randevút, mert furcsának érezte a férfit. Ezt a döntését a producer teljesen megértette, Bradshaw így úszta meg, hogy gyilkosság áldozatává váljon.

4. Több száz fénykép a lehetséges áldozatokról Bár a film érinti, hogy Alcala szenvedélyesen fotózott, nem mutatja be teljesen a valóságot: a hatóságok később több száz fényképet találtak nála egy tárolószekrényben a lehetséges áldozatokról. 2010-ben az amerikai hatóságok nyilvánosságra hoztak ezek közül néhányat, remélve, hogy az emberek segíthetnek az áldozatok azonosításában. Bár a film bemutatja, hogy Alcala miként használta a fotózást a gyilkosságokhoz, nem részletezi, hogy ezek a képek milyen fontos szerepet játszottak a nyomozások során. Például Christine Thorntont, akinek meggyilkolása a film egyik jelenetében is megjelenik, csak évek múltán azonosították a fotók segítségével.

5. Alcala a The Dating Game után még több gyilkosságot követett el

A film ugyan Alcala letartóztatásával zárul, de nem hangsúlyozza, hogy a The Dating Game-ben való megjelenése után még legalább három nőt meggyilkolt. Ezek közül a legismertebb Robin Samsoe esete, egy 12 éves lány, akit Alcala 1979 júniusában gyilkolt meg.