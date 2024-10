Az egész szakmát szíven döfte Nóriék drámája, én egyszerűen mozdulni sem tudok. Ha nem ismerném személyesen, akkor is megérintene ez a borzalmas baleset, egy édesanya és gyermeke szívszorító drámája. De ismerem Nórát, egy színházban játszottunk és a Jóban Rosszban sorozatban is sokat forgattunk együtt. Ő egy tündér, egy végtelenül kedves ember, tisztelettudó, mindenkivel nagyon bájos, érdeklődő, sose felejtette el megkérdezni, hogy vagyok. Aki mindig mosolyog, akinek egyszerűen mindig ragyog az arca. Most is itt van előttem a kép, ahogy belép a stúdióba és rám mosolyog, olyan szívmelengető mosolya van… Mélységesen odavagyok, csak nézek az égre és folyamatosan imádkozom!