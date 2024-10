Részletek derültek ki a Sallai Nóra autójába belerohanó sofőrről

Az egész országot megrázta az Alsónémediben történt baleset. A Jóban Rosszban 44 éves színésznője, Sallai Nóra egy családi látogatásról tartott haza ötéves kisfiával, amikor beléjük rohant egy BMW. „Nyolcan ültek a balesetet okozó autóban, az ütközés utáni pillanatokban öten azonnal elszaladtak, később még egy utas elhagyta a helyszínt, ketten azonban sérüléseik miatt nem tudtak elmenekülni. Az autót vezető 18 éves fiú agyrázkódást szenvedett, a mellette ülő szintén fiatal férfinak nyílt combtörése lett" - nyilatkozta Mátai Nóra, a 15 éves szemtanú, aki elsőként segített a színésznőn. Az autó sofőrjéről most újabb részletek láttak napvilágot.

Sallai Nóra

Forrás: TV2

Újabb részletek derültek ki a sofőrről, aki belerohant Sallai Nóra autójába

Mint ismert, a Jóban Rosszban 44 éves színésznője élet és halál között lebeg az Alsónémediben történt baleset után. Sallai Nóra ötéves kisfiával utazott, egy családi látogatásról tartottak haza, amikor megtörtént a tragédia. A színésznő kollégái mindenkit irányított véradásra buzdítanak. A Sallai Nóra autójába belerohanó BMW sofőrje és egyik utasa szintén megsérült, őket kórházba szállították és a Bors információi szerint még most is ott kezelik. Újabb részletek derültek azonban ki róluk. Az anyósülésen utazó Kevin volt az autó tulajdonosa, azonban a kocsit a mindössze 18 éves Rikárdó vezette. A Bors a helybéliektől úgy értesült, hogy Rikárdónak már korábban is voltak veszélyes „húzásai" a kocsival, voltak, akik szerint a vezetéstől is eltiltották, de a rendőrség közlése szerint a baleset pillanatában mindkét félnek érvényes engedélye volt.

A pénteken, Alsónémedi területén történt balesetben érintett járművezetők mindketten rendelkeztek érvényes vezetői engedéllyel

– mondta el Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A baleset pénteken történt Alsónémediben. A 44 éves színésznő és ötéves kisfia egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Anya és fia egy szürke Opelben utaztak és éppen egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak. A kisfiút a helyszínen újra kellett éleszteni. A mentők válságosban állapotban szállították őket kórházba. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők könnyebben sérültek, de őket is bevitték a kórházba.

