Sallai Nóra balesete: megszólaltak a Jóban Rosszban-beli kollégái

Súlyos baleset történt pénteken Alsónémediben, ahol két személyautó ütközött össze. Az egyik autóban a Jóban rosszban színésznője, Sallai Nóra és ötéves kisfia ült, a gyereket a helyszínen újra kellett éleszteni. A színésznőért összefogtak kollégái, az egész ország aggódik értük.

Sallai Nóra és kisfia súlyos balesetet szenvedett

Forrás: TV2

Sallai Nóra és kisfia életéért még mindig küzdenek

Sallai Nóra balesetéről - akkor még a színésznő megnevezése nélkül - Bogdányi Titanilla számolt be a közösségi oldalán a hétvégén, ahol arra kérte a követőit, hogy imádkozzanak ők is kolléganője és kisfia életéért. A karambolról sokkoló videófelvétel is készült és a TV2 Tényeknem megszólalt az a lány is, aki szemtanúja volt a balesetnek és kihívta a mentőket. Később Csonka András tett közzé felhívást, hogy Sallai Nórának vérre van szüksége: a színésznő és kisfia életéért az orvosok még mindig küzdenek. A TV2 Mokkájában kedden reggel Nóra Jóban Rosszban-beli színésztársai, Kárpáti Rebeka és Réti Adrienn szintén az életmentő véradásra szólították fel az embereket.

Kárpáti Rebeka elmondta, hogy a Játékszín köremailjéből értesült a történtekről és hangsúlyozta, hogy a vér SOS kell, ugyanis életmentő lenne. Réti Adrienn elmondta, hogy irányított véradással lehet Sallai Nórának vért adni.

A baleset pénteken történt Alsónémediben. A 44 éves színésznő és ötéves kisfia egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Anya és fia egy szürke Opelben utaztak és éppen egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak. A kisfiút a helyszínen újra kellett éleszteni. A mentők válságosban állapotban szállították őket kórházba. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők könnyebben sérültek, de őket is bevitték a kórházba.

