Végigtombolt Európán a Bert vihar: több a halálos áldozat

Áradásokkal, zivatarokkal és hatalmas erejű széllel csapott le Európára a Bert vihar. Nagy-Britanniában, Írországban, Franciaországban és Spanyolországban okozott hatalmas károkat az infrastruktúrában. Az ítéletidő több halálos áldozatot is követelt.

A Bert vihar: hatalmas pusztítást okozott az ítéletidő

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A Bert vihar pusztítása Európában

Az áradások és a szél vasútvonlakat tett tönkre, közelekdési csomópontokat zárt el, kimaradást okozott az áramszolgáltatásban és halálos áldozatokat is követelt, a legfrissebb jelentések szerint összesen legalább ötöt az Egyesült Királyságban. Észak-Angliában, Yorkshire-ben áthatolhatatlan körülményekről tettek jelentést, és a vidéki közösségek elszigetelődésének veszélyéről. A repülőjáratokat is érintette az ítéletidő: több gép Newcastle helyett Belfastban és Edinburgh-ban szállt le.

Vasúti járatokat ritkítottak vagy állítottak le teljesen például Edinburgh és Carlisle között, de más vonatokat is töröltek. Franciaországban pedig többen a szerelvényeken rekedtek az áramkimaradás miatt, összesen akár 1000 utast is érinthetett a vihar miatti fennakadás.

Nagy-Britanniában 27 ezer háztartás maradt áram nélkü, Írországban 60 ezernél is több, míg Franciaországban 47 ezer

háztartás, de a vihar csúcspontján ez a szám elérhette a 270 ezret is. 130 km/órás széllökések tépázták az elketromos hálózatot, amelynek megjavítására Franciaországban 2000 munkást mozgósítottak.

Spanyolországban a vihar elsősorban Galíciát, Asztúriát és a Kantábriai-partot érintette. A Kanári-szigetek nyugati részein villámlás és rekordmennyiségű csapadék okozott fennakadást, miközben a Pireneusok legmagasabb csúcsain fagypont alatti hőmérsékletet mértek - írja a Köpönyeg.

Bár a kár már így is jelentős mind Nagy-Britanniában, mind Írországban, mind Franciaországban és mind Spanyolországban, a meteorológiai szolgálatok továbbra is szélsőséges időjárásra figyelmeztetnek, miközben folymatosan zajlik a mentés és a bajbajutottak megsegítése. Arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, és ne utazzanak szükségtelenül.