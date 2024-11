A viharok és villámok is szimbólumok: ezt mondja ezekről az égi jelenségekről az asztrológia

Sokan félnek a viharoktól és a villámoktól, mások vonzódnak hozzájuk. Mit árul el mindez az adott emberről? Az asztrológiában mindennek, így az időjárás jelenségeinek is különböző minősége van, amelyet egy-egy csillagjegyhez kapcsolhatunk. A vihar előtti nyomasztó idő a Skorpióhoz tartozik. A viharos idő abszolút Kos: hirtelen fellépő, vad. A villámlás Vízöntő jellegű, és hirtelen változásokat jelezhet. Az eső sokféle lehet: zápor, jégeső, csendes zivatar. Ettől függően változik az asztrológiai minősége.

Ezt mondja az asztrológia a viharokról, villámokról, szivárványról

Ezekkel a dolgokkal függ össze az asztrológia szerint, ha félsz a villámlástól

„Az asztrológia analóg rendszerben gondolkodik, a viharok és villámok is szimbólumok. Azt szimbolizálják, amik: vihart, feszültséget, hirtelen változást.

Ha valakiben megjelenik a félelem vagy a vonzódás egy időjárási jelenséggel kapcsolatban, az más dolgokkal is összefügghet a jelenlegi életében.

De reflektálhat az aktuális állapotára is. Ha az egyént nézzük, akkor pedig kirajzolódik adott emberre jellemző energiamintázat" – fogalmaz Szücs Ildikó asztrológus.

A szivárvány, mint asztrológiai szimbólum jelentősége az életünkben

A szivárványban mind a négy elem megjelenik (tűz – a Nap, víz – eső, levegő, és föld), így mind a tizenkét zodiákust hozzá lehet kapcsolni:

„Számomra az asztrológia nem teória, hanem egy több ezer éves szemléletmód, amely kissé másképp látja az életet és azt, amit a legtöbben befejezésnek tartanak.

Körforgás van, így ha a vihar utáni szivárványra gondolok, az talán annak a jele, hogy minden esemény, még a legborzalmasabb is hoz ajándékot magával.

A kérdés, hogy meglátjuk-e benne. Ha az égen nincs is szivárvány, bennem attól még lehet" – fogalmaz a szakember.

A balatoni villámok jelentése a csillagjóslásban

A Balatonról sokszor halljuk, hogy a látványa, a víz csobogása, morajlása kisimítja az elmét. És szintén gyakoriak a balatoni viharok is, amelyek során óriási villámok keletkeznek, majd szemkápráztató szivárvány ül a tó fölé.

A víz egyébként is fontos szimbólum az asztrológiában, de vajon mit jelent ez?

A víz elem az érzelmeket, az ösztönöket, az intuíciót jelképezi, amely mindig a legmélyebb pontra törekszik, hiszen beszivárog a föld alá is. Hozzá tartozik a lágyság, az érzelmi fogékonyság, a képzelőerő, a másokra hangolódás képessége. De a szétfolyás is, a túlérzékenység, a befolyásolhatóság, a zárkózottság és a belső félelmek is. A visszavonultság és befelé figyelés igénye miatt a víz látványa még azokat is megnyugtathatja, akik nem tudnak vagy nem szeretnek úszni.