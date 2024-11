Meggazdagodhatsz, ha átnézed a régi CD-idet: hatalmas összegeket fizetnek ezekért a lemezekért

A bakelit és CD-lemezek visszatérőben vannak, köszönhetően azoknak, akiket elragadott a nosztalgia, és visszatérnek a fizikai adathordozókhoz. Ez azt jelenti, hogy a gyűjtők hajlandóak több száz, sőt akár több ezer fontot is kiadni ritka CD-kért, olyan előadóktól, mint David Bowie vagy Michael Jackson. A hőn áhított CD-k közül sok csak korlátozott mennyiségben vagy kizárólag külföldön jelent meg, míg másokat különböző okokból visszahívtak. Néhány régi CD, amely a polcokon vagy az autókban porosodik, akár 8000 fontot, azaz közel 4 millió forintot is érhet!

Néhány régi bakelit és CD-lemez, amely a polcokon vagy az autókban porosodik, akár 8000 fontot, azaz közel 4 millió forintot is érhet!

Forrás: Shutterstock

Ezekkel a CD-lemezekkel lehet szép summát begyűjteni

Nézzük meg közelebbről, hogy mely CD-lemezekkel lehet a legjobban keresni. Bruce Springsteen, 1988-ban Japánban promóciós válogatásként adta ki a The Future of Rock and Roll című albumát. Ez a nehezen fellelhető, 16 számot tartalmazó dupla korong arról ismert, hogy 1100 font körüli összeget, azaz több mint 500 ezer forintot ér. Prince My Name Was Prince című lemeze is hasonló összegért adható el. Ebből a kizárólag Japánban kiadott lemezből mindössze 50 példányt adtak ki 1993-ban, hogy népszerűsítsék a 12 számot tartalmazó The Hits/The B Side albumot. Ezt a ritkaságot szinte lehetetlen megtalálni, de a gyűjtők akár 5 ezer fontot, vagyis közel 2 és fél millió forintot is hajlandóak fizetni egy példányért — számol be a Daily Record.

Paris Hilton rövid zeneipari pályafutása talán a 2000-es években ért véget, de Paris című debütáló albuma mostanra drága árucikknek számít. Ez nagyrészt Banksy-nek köszönhető, aki 2006-ban 48 brit boltban mintegy 500 hamisított példányt terjesztett az albumból. Az eredeti bookletet kicserélte a saját művészeti munkáira, a lemezt pedig Danger Mouse-remixekkel helyettesítette. Ezek a ritka CD-k 750 font és 8 ezer font közötti összeget is elérhetnek.

A Now That's What I Call Music 4, amely először 1984-ben jelent meg, mindössze 500 példányban préselték. Sajnos a 15 számot tartalmazó összeállítást 2019-ben újra kiadták, így már nem számít extrém ritkaságnak, de az eredeti lemezekért még mindig 200-400 font közötti összeget, azaz 100-200 ezer forintot lehet zsebre tenni, ha van belőle egy példányod elfekvőben.