Tragikus hirtelenséggel elhunyt a világhírű szupermodell

Georgina Cooper a férjével nyaralt Görögországban, amikor rosszul lett. A 46 éves brit szupermodell 5 nappal később meghalt.

Meghalt Georgina Cooper szupermodell

Forrás: Getty Images

Georgina Cooper szupermodell Krétán halt meg

A The Sun arról ír, hogy Georgina a görög Kos szigeten nyaralt a férjével, amikor hirtelen rosszul lett a Marianna hotelben október 21-én. Mentőhelikopterrel azonnal kórházba vitték, 5 napot töltött Krétán az intenzív osztályon, de az életét nem tudták megmenteni, holttestét pedig a múlt héten szállították vissza Angliába. Halálának pontos okáról egyelőre nem közöltek részleteket. „Több mint 20 éve jár ide nyaralni. Szülei a szállodatulajdonosok barátai. Júliusban jött ide a nászútra, és októberben ismét eljött nyaralni. Egy nappal azelőtt betegedett meg, hogy haza kellett volna repülnie” - nyilatkozta egy bennfentes.

Pár hónapja házasodott

46 éves korában meghalt Georgina Cooper néhány hónapja mondta ki a boldogító igent, és a jólértesültek szerint Kos szigetére akart költözni és ott vállalkozást alapítani.

Ki volt Georgina Cooper?

Georgina karrierje 1992-ben kezdődött, amikor mindössze 13 évesen édesanyja benevezte az Év Elite Look of the Year versenyére. A modell a kilencvenes években a Cool Britannia idején vált híressé, jó barátai között volt például Kate Moss és olyan vezető divatmagazinok címlapjain szerepelt, mint a The Face, és megjelent az amerikai Vogue oldalain is. Georginát családja, a divatszakma és a rajongók gyászolják.