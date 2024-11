Ezektől a havas tájaktól leesik az állad: 3+1 helyszín, amelytől azok is megenyhülnek, akik utálják a telet

Akár szereted a telet és a hideget, akár nem, a havas táj látvány téged is egész biztosan meghat. Van olyan hazai táj, ahol még az itthoni, viszonylag hómentes teleken is láthatsz havat, de a környező országokban is megkaphatod az igazi tél élményét.

A havas táj látványa a tél utálóit is megenyhíti

Forrás: Shutterstock

A legszebb havas tájakhoz nem kell sokat utaznod

A Mátra havas tájai

Forrás: Shutterstock

1. Mátra

A Kékesen és Galyatetőn kis szerencsével találkozhatsz hóval, bár az egyre enyhébb telek miatt a hómennyiség elmarad a korábbi évtizedekben tapasztaltaktól. Változatos programok, csodálatos környezet, nagy kirándulások és túrák várnak a Mátrában.

A lengyel Kasprowy-csúcs is kihagyhatatlan, és nincs is túl messze

Forrás: Shutterstock

2. Kasprowy-csúcs

Lengyelország belátható távolságban van, a Kasprowy-csúcs káprázatos látványt és kilátást nyújt, ráadásul Zakopanéhoz is közel van, így ha lengyelországi pihenésben gondolkodsz, bátrabb vagy az átlagnál, és stabil sítudás birtokában vagy, ne hagyd ki a hegyről levezető két fekete pálya egyikét.

Az Alpok Olaszországban több mint húsz 3000 máternél magasabb csúccsal van jelen

Forrás: Shutterstock

3. Dolomitok

Az észak-olasz hegycsoport látványa egész évben lélegzetelállító, ami nem csoda, hiszen itt az Alpok több mint húsz 3000 méter feletti hegycsúccsal büszkélkedhet, így ha az ember körbe néz, viszonylag kicsi a valószínűsége, hogy ne kerüljön a látóterébe egy hóborította monstrum. Akár tudsz síelni, akár csak hógolyózni szeretnél, ne hagyd ki a Dolomitokat és az olasz vendégszeretetet.

Faiebanks nem a szomszédban van, de akinek van lehetősége Alaszkába utazni, annak szinzte kötelező túrahelyszín

Forrás: Shutterstock

+1: Fairbanks

Nem éppen a hétvégi kiruccanások célpontja, de ha van lehetőséged Alaszkába utazni, két legyet üthetsz egy csapásra, ha nemcsak a hóesésért, hanem a természeti jelenségekért is odavagy. Fairbanks mindkettőt biztosítja az évente átlagosan 30 napos havazással és a sarki fénnyel — írja a Köpönyeg.