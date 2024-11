A téli időjárás első komolyabb jelei érkezhetnek csütörtök este: egy peremciklon hatására jelentős mennyiségű csapadék hullhat az országban. Az északi részeken a havazás dominálhat, helyenként már síkvidéken is több centiméteres hólepel alakulhat ki, míg délebbre inkább eső várható.

Havazás: több megyében 5 centinél is több friss hó hullhat

Már ma este megérkezhet a havazás

Csütörtök estétől, késő estétől egy peremciklon csapadékrendszere éri el az országot, illetve alakul ki a Dunántúl fölött és vonul tovább az éjszaka folyamán keleti, északkeleti irányba. A csapadékzóna éjfélig várhatóan eléri a középső országrészt is. Vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani, a jelenlegi forgatókönyv alapján az ország északi felén tapadó hó lehet a jellemző csapadékforma, míg délebbre eső a valószínűbb, illetve a kezdeti havazás esőbe válthat.

Intenzív csapadéktevékenységnek köszönhetően elsősorban az Észak-Dunántúlon gyorsan fagypont köré, esetleg az alá csökkenhet a hőmérséklet és éjfélig jellemzően lepel vagy 5 cm vizes tapadó hóréteg alakulhat ki síkvidéken is. Kiemelten az Alpokalja magasabban fekvő részein (Kőszegi-hegység, esetleg Zalai-dombság), valamint a Bakonyban már éjfélig helyenként az 5 cm-t is elérheti a lehulló hóréteg vastagsága. Az élénk, erős délkeleti szél hordhatja a havat - írja a Met.hu, de figyelmeztetnek, a peremciklon pontos pályája térben tolódhat északi és déli irányba, vele együtt a halmazállapot-váltás határa is kissé délebbre vagy északabbra helyeződhet. Az előrejelzés emiatt bizonytalansággal terhelt.