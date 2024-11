Jude Law ellopta a karácsonyt: ez a szomorú igazság a Holiday angol házikójáról

A kezdetektől imádják a nézők Kate Winslet karakterének otthonát, amit a Cameron Diaz által megformált lányéval cserél el a karácsonyi szezonra. Jude Law most azonbal lerántotta a leplet a házikóról.

A Holiday máig imádnivaló karácsonyi film

A Holiday kisházát nem lehet kibérelni...

... mert nem létezik - mondta el Jude La a BBC Radio Two műsorában. A film idilli háza - aminek később hasonmása is épült - csupán egy díszlet, tette hozzá, de azt is elmondta, az inspirációt egy valós ház adta hozzá. „A rendező a tökéleteset akarta, bejárta az egész környéket, de nem találta azt a kis ékszerdobozt, amit megálmodott. Aztán kibérelt egy mezőt, megrajzolta az álomházikót és felépíttette azt” - nyilatkozta Law, és azt is elmondta, hogy bár az ajtón a díszletházban lépett be, a Holiday beltéri jelenetei Los Angelesben forogtak pár hónappal később.

A rajongók kiakadtak

„És Jude Law így lopta el a karácsonyt” – kommentálta egy követő az Instagramon a színész szavait. „Nem hiszem el!!!! Sírhatnékom van” – írta egy másik. A film legkitartóbb rajongói közül sokan nem hisznek a színésznek. „Sajnálom Jude… ez mind valóságos, és mindig is az lesz… soha nem fogod összetörni az álmaimat” – írta valaki. „Hazudik. Nem érdekel, mit mond, ez mind hazugság” – olvashtaó ugyanitt.