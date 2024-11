A karácsony szelleme valóban létezik? Ezt a csodát meg tudták magyarázni a kutatók

Az év utolsó hónapjai jórészt a karácsonyról és arra való felkészülésről szólnak, ahogy telnek a hetek, változó ütemben, de mindannyian áthangolódunk, bekúsznak a tudatunkba az ünnepi dallamok, örülünk a városi fényárnak, meghatódunk egy-egy történeten, és monitorozzuk a szeretteinket, hogy az ajándék is tökéletes legyen. Valahogy más állapotban létezünk ilyenkor, a karácsonyi hangulat beköltözik a lelkünkbe, különleges érzések járnak át minket, ami egyszerre boldogság, elégedettség, csoda és vágyakozás, vagyis a karácsony szelleme, ami a tudományos kutatások szerint nemcsak a szívünkben lakozik.

Karácsony szelleme - Tényleg létezik?

Forrás: Shutterstock

Megmagyarázták a tudósok

A karácsony szelleme – ami leginkább az ünnepre való hangolódás és bensőséges lelkiállapotot takarja –, gyerekkorunk óta ismert, érezzük, érzékeljük. Megteremtéséhez hozzájárulnak a karácsonnyal kapcsolatos érzelmi élmények, a kulturális szokások, a környezet, az ünnepvárás módja, az ajándékok miatti izgatottság, a finom és illatos falatok, valamint a szeretetteljes pillanatok.

A kutatások szerint minderre, továbbá az ünnephez kötődő gondolatokra, szimbólumokra, hagyományokra és a különféle érzékszerveinket érő hatásokra szervezetünk agyi aktivitás formájában válaszol,

ezáltal jön létre az elménkben a karácsony szelleme. A negatív érzelmek, a stressz és a szorongás csökkenthetik ezt az aktivitást, ám a karácsonyhoz társuló közérzetet nagyobb részben az egyéni tapasztalatok határozzák meg. A esemény varázsát azonban tudományos magyarázatok nélkül is megélhetjük, például, ha hagyjuk magunkat elmerülni az ünnepi élményben és légkörben.

Boldogabbak a dekorálók

Szintén felmérések támasztották alá, hogy azok az emberek, akik a karácsonyt megelőző időszakban feldíszítik az otthonukat, örömtelibb hangulatba kerülnek, mint azok, akik egyáltalán nem dekorálnak, vagy csak az utolsó pillanatokban.

A környezetünk kicsinosítása az első lépés afelé, hogy életre keltsük magunkban a karácsony szellemét.

Ez a tevékenység ráadásul mély érzelmeket vált ki, és legtöbbünket a gyerekkora emlékeztet, emiatt egyfajta nosztalgiát is beindít. Az amúgy is stresszes mindennapokból ez egy apró ajtón át elvezethet a megnyugvás és elégedettség érzéséig. Ha pedig valamiért gyerekkorunkban nem lehetett részünk ilyen fajta varázslatban, felnőttként is megteremthetjük magunknak, saját családunknak.

A közösségi élmény hatása

A karácsony szelleme közösségi szinten is hat, sőt, sok esetben éppen a környezetünk, a családi, baráti, munkahelyi vagy egyéb szociális közeg hatására mozdul meg bennünk valami az ünneppel kapcsolatban.

Ilyenkor intenzívebbé válnak az interakciók, kedvesebbek, nyitottabbak, megértőbbek vagyunk, és olyan személyekkel is könnyebben kapcsolódunk, akikkel a hétköznapokban talán nem vagyunk annyira szoros viszonyban.

Ezek a pozitív élmények szintén hozzájárulnak a karácsonnyal kapcsolatos boldogságérzetünk megéléséhez, ezzel pedig a karácsony lelkének fenntartásához.

Dickens varázsa tovább él

Ebenezer Scrooge, a fukar ünnepgyűlölő szó szerint találkozik a karácsony szellemeivel, és megadatik neki az, hogy a szebb jövő reményében rendezze sorait az év végi eseménnyel, életének múltbéli történéseivel és önmagával. A valóságtól távol állnak az efféle álomszerű jelenések, melyek segíthetnének megbékélni a nehézségekkel, és a szép ünnep is sokak számára ismeretlen, ám akármilyen okból is éljünk meg hiányt ebben az időszakban, sosem késő feltámasztani a csodát. Charles Dickens korokon átívelő története nemcsak azt taníthatja meg, hogy miért érdemes túllépni a múlton, de azt is megmutathatja, mekkora erő rejlik abban, ha megtapasztaljuk az ünnep valódi fényét, és megidézzük a karácsony szellemét önmagunkban.