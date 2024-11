Kiakadt az internet népe ezen a karácsonyfán, azt mondják, ettől rondábbat még nem láttak

Joanne Rayworth hat órát töltött a karácsonyfa feldíszítésével, de ez egyeseknek nem volt elég: gonosz megjegyzéseket fűztek a Facebook-posztjához.

A Joanne Rayworth által díszített karácsonyfa egyenesen ronda a kommentelők szerint

Forrás: Facebook / Joanne Rayworth

„Ha valakinek nem tetszik a fám, rendben van” - mondta a Fleetwoodból származó Joanne. „Joguk van a véleményükhöz. De azt írni, hogy ízléstelen és olcsó, az nem helyénvaló. Próbáltam nem elveszíteni a türelmemet, de néhány komment nagyon feldühített. Egyikük azt mondta, hogy ez a legrondább fa, amit valaha látott. Komolyan? Ez rosszindulatú és sértő volt.”

A „gonosz" kommentelők között volt olyan is, aki azt mondta, hogy a fa egyáltalán nem tűnik karácsonyinak, míg egy másik azt mondta, hogy nem is elég hagyományos. Joanna a fenyő díszítéséhez világosabb színeket használt, amelyeket általában kevésbé társítanak a karácsonyhoz - volt rajta világoskék, rózsaszín és lila is.

Forrás: Facebook / Joanne Rayworth

Mások is kritikusak voltak, de kedvesebben fogalmazták meg véleményüket. Egy személy azt írta: „Egyáltalán nem látom a karácsonyt, amikor ezt nézem, de azért szép.” Egy másik hozzátette: „Szép színek, de az én szememben nem karácsonyos. Én a hagyományosabb színeket szeretem.”

A legrondább karácsonyfa: a tulajdonosa egy vagyon költött a díszekre

Joanne, aki 150 angol fontot (kb. 74.000 Forint) költött a díszekre, azt mondta:

Imádom a karácsonyt, és a fámat minden évben korán felállítom. Mindig novemberben díszítek. A tél olyan sötét és hideg, szeretek bent ülni a díszekkel körülvéve. Otthonos érzést keltenek bennem. Minden évben alig várom a karácsonyt.

Joannának a kritikus kommentek csak még nagyobb lendültet adtak: elhatározta, hogy megpróbál minden évben valami újat kreálni, még akkor is, ha mások ezt nevetségesnek tartják.