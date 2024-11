Így készíts illatos, fahéjas karácsonyfadíszeket

A fahéjas karácsonyfadíszek illata régmúlt emlékeket idéznek majd fel benned, így a saját otthonodat is meghittebbé varázsolják, de kézzel készített apró ajándékként remek meglepetés lehet a kollégáidnak vagy barátaidnak. Sőt, akár a becsomagolt ajándékaidat is feldobhatod velük! Használj minél többféle kiszúróformát, hogy minél változatosabb formákat alkothass. Az ünnephez illő rénszarvas, csillag, hópihe, hóember, mikulás, angyalka, karácsonyfa vagy harang mellett akár egyedi formákat is választhatsz, hogy még személyesebbé tedd a díszeket.

A fahéjas karácsonyfadísz elkészítése jó móka

Forrás: Shutterstock/Debby Lowe

A fahéjas karácsonyfadíszek nem csak a fenyőn mutatnak jól

Amikor eljön a karácsonyi készülődés időszaka, a fahéj biztos, hogy valamilyen formában előkerül a te konyhádban is, azonban nem csak a süteményekbe használható! A fahéjat számos más dologra is felhasználhatod a sütésen kívül! Ünnepi dísz is készülhet belőle, például a fahéjrudakat felhasználhatod az adventi koszorúdhoz, az őrölt fahéjat pedig egyszerű és mutatós díszekhez.