Gyors, szaftos és isteni: almás-fahéjas muffin, amit ilyen esős időben a legjobb megsütni

Ha te is szereted az alma-fahéj ízkombinációt, akkor a lehető legjobb helyen jársz, van egy szuper receptünk számodra! Az almás-fahéjas muffin teljes kiőrlésű lisztből készül, még egészséges is. A fehér liszthez képest a teljes kiőrlésű több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és értékes rostok is vannak benne.

Igazi őszi édesség az almás-fahéjas muffin

Forrás: Shutterstock

Tipp: Ha a normál lisztet teljes kiőrlésű liszttel szeretnénk helyettesíteni a süteményreceptekben, akkor 15%-kal több folyadékot kell hozzáadni a tésztához. Ennek oka, hogy a teljes kiőrlésű liszt máshogy veszi fel a folyadékot, mint a fehér búzalisztnek.

Almás-fahéjas muffin:

Hozzávalók:

A tésztához:

250 g teljes kiőrlésű liszt

150 g barna cukor

2 teáskanál sütőpor

2 teáskanál őrölt fahéj

1 csipet só

2 tojás

125 ml olaj

175 ml tej

1 teáskanál vaníliakivonat

50 g apróra vágott dió

2 alma

A feltéthez:

3 evőkanál cukor

2 teáskanál őrölt fahéj

1/4 alma

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra (felső/alsó funkció) vagy 160 °C-ra (légkeveréses).

Megmossuk és meghámozzuk az almát, majd apró kockákra vágjuk. Béleljük ki a muffinformát papírral.

Keverjük össze a száraz hozzávalókat egy tálban. Egy külön edényben keverjük habosra a tojást, az olajat, a tejet és vaníliakivonatot. Adjuk a száraz hozzávalókat evőkanalanként a tojásos keverékhez. Keverjük addig, amíg sima, sűrű tésztát nem kapunk.

Fontos: Ne keverjük túl sokáig vagy túl erőteljesen a tésztát, különben a muffinok gumiszerűek lesznek. Ha a tészta túl sűrű, keverjünk bele még egy kis tejet.