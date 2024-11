Tudhat? Ha kézzel írsz, javíthatod a memóriádat

Manapság már szinte mindent gépelünk a laptopon, telefonon, és egyéb más okoseszközön. A kézzel írásnak pedig rengeteg előnye van. Talán unalmasnak és lassúnak tűnik a felgyorsult gépelős világban, de egy kutatás szerint sokkal jobban aktiválja az agyunkat, ami hatással van a memória fejlesztésére és a tanulási képességünkre is.

Memória és kézírás kapcsolata

Forrás: Shutterstock

A memória és kézzel írás kapcsolata:

Egy csoport tudós olyan egyetemi hallgatók agyi funkcióit vizsgálta, akik kézzel írtak. Az ő agyuk aktivitását összehasonlították a gépelő hallgatókéval, és az eredmény egyértelműen kimutatta, hogy a kézzel írók agyának több régiója volt aktív írás közben. Ez az észrevétel az agyhullámokra is igaz volt, ezáltal arra is, ahogy az emlékek és a memória íródnak az agyban. Ez azt is jelenti, hogy a kézzel írás talán elősegíti a tanulnivaló memorizálását.

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a kézírás javítja a helyesírást és a tananyag memorizálásában is segít. A kézírás a fogalmak megértését is erősíti, ráadásul a tudósok úgy gondolják, hogy a betűk és a szavak lassú lekövetésének folyamata több időt ad az embereknek az anyag feldolgozására és megtanulására. Az új kutatás már egy lépéssel továbbhalad és az aktív agyi régiókat a memóriával köti össze.

Aktív agyhullámok

Audrey van der Meer és Ruud van der Weel pszichológusok, akik a trondheimi Norvég Tudományos és Technológiai Egyetemen tanulmányozzák az emberi elmét. A páros főiskolai hallgatókat kért fel az új tanulmányra, melyben megmutattak a diákoknak egy szót a számítógép képernyőjén, majd megkérték őket, hogy gépeljék be vagy írják le kézzel, digitális tollal. Mindeközben az általuk viselt sapkákban lévő érzékelők rögzítették az agyuk elektromos aktivitását.

Az agyhullámok frekvenciáját megfigyelve a csapat különböző agyi régiókat keresett, amelyek azonos frekvenciájúak, azaz kapcsolódnak egymáshoz valamilyen feladat elvégzése közben.

A kézi írással arra számítottak a kutatók, hogy az agy mozgásért felelős részei lesznek aktívak, de aktivitást láttak a tanulásért és memóriáért felelős részekben is, miközben a hallgatók kézzel írtak.