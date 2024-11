Szendvics, kardigán, rekamié – Nemzetközi szavak, melyeket híres emberek ihlettek

A nyelvek mindig képesek meglepetéseket okozni, erre mi sem lenne illusztrisabb példa, minthogy némely nemzetközi szavak eredete konkrét személy nevéhez vezethető vissza. Ezek legtöbbször tárgyak, de arra is akad példa, hogy elvont dolgok őrzik adott emberek emlékét.

Nemzetközi szavak: Tudtad, hogy a szendvics szó etimológiája egy gróf nevéig vezethető vissza?

Forrás: AFP/Wikipedia

Nemzetközi szavak, amik személyekről kapták nevüket

Az alábbi lista remek példa arra, hogy idegen szavak miként terjednek el a nyelvekben, nemzetközi szavakká válva.

1. Szendvics

Habár egyes verzióiról már az ókorból is találunk feljegyzést, a ma ismert szendvics 18. századi találmány, mely John Montagu, Sandwich 4. grófjának nevét őrzi, aki a különböző kártyajátékok nagy kedvelője volt. Mivel játék közben nem akarta elhagyni az asztalt, ezért szolgáját rendszeresen arra kérte, hogy két kenyér közé tett sült marhahúst hozzon neki. Ezt a fogást azért is kedvelte, mert így nem kellett villát használnia és keze sem koszolódott be.

A szendvics később elterjedt egész Angliában és megőrizte a gróf nevét.

2. Kardigán

A nemzetközi szavak eredete olykor egészen fordulatos.

Forrás: Photo12 via AFP/Ann Ronan Picture Library

Hidegben jól esik magunkra kapni egy kardigánt. A szó etimológiája James Brudenell, Cardigan 7. grófjáig vezethető vissza, aki a Balaklavai csatában szerzett magának hírnevet.

Az elbeszélések szerint a brit katonák által viselt mellényféleségről mintázták a ruhadarabot, amit aztán a csata legendája és Lord Cardigan növekvő hírneve miatt kezdtek el kardigánnak nevezni.

3. Rekamié

A rekamié szó etimológiája a francia szalonokban kezdődött.

Forrás: Leemage via AFP/©Photo Josse/Leemage

Juliette Récamier a Francia Forradalom után magához térő ország közkedvelt személye volt. Szalonjában élénk társasági élet bontakozott ki, házát etruszk stílusban rendezte be, és kedvelt berendezési tárgya volt a két emelt végű kanapé típus, amit ma rekamié szóval jelölünk. Egy híres festmény is ezen az ülőalkalmatosságon heverve örökítette meg, így vált az nemzetközi szóvá.

4. Bojkottál

A bojkottál ige egy írországi földesúrtól ered.

Forrás: Wikipedia

Érdekes etimológiai eset a bojkottál szó kialakulása: Charles C. Boycott írországi földesúr volt, akit kiválasztottak arra, hogy egy reformot kipróbálják rajta. A reform lényege az volt, hogy a bérlők nem működtek együtt olyan földesúrral, aki nem adta olcsóbban bérbe a földjeit. Boycott nem engedett a bérleti díjból, kidobta bérlőit, mire az Ír Nemzeti Föld Liga és követői minden kapcsolatot megszakítottak a családdal, dolgozói megtagadták a munkát, de még a postás sem járt ki hozzá.