Bepereli a Netflixet a nő, aki azt állítja, hogy elrabolta egy UFO

Napolitano megosztott egy röntgenfelvételt is, amelyen egy állítólagos fémtárgy látható, amelyet szerinte az idegenek az orrába dugtak, hogy nyomon kövessék őt. Fia, Johnny is alátámasztja történetét, miszerint a családját is célba vették.

„Ez a legijesztőbb és legreménytelenebb dolog, amit valaha éreztem. Szóval nagyon vonakodtam attól, hogy egyáltalán elkezdjek erről újra beszélni. Több mint 30 éve nem ültem le és nem beszéltem erről komolyan senkinek, kivéve a terapeutámnak” — vallja be a dokumentumsorozatban, hozzátéve: „Próbálom kitörölni az életemből. Nagyon régen történt. Elég fiatal voltam. Nyilvánvaló, hogy gyerekként az ember nem tudja, mit gondoljon”.

Hopkins özvegye szerint Linda Napolitano hazudik

Budd Hopkins ufókutató hipnózisos üléseket végzett Lindával, ahogy másokkal is, ezekről felvételt is készített. Halála után felesége minden anyagához hozzáfért, és ezek alapján a Netflix dokujában a következtetéseit is levonja:

„Amikor az emberek hipnózisba kerülnek, olyan, mintha egy kicsit részegek lennének, és nehezen tudnák összeszedni magukat. De amikor Lindát hipnotizálták, az másképp hangzott, mint a többiek, amikor mélyen magukba zuhantak. Világos, koherens elbeszélése volt. Egyszerűen nem hittem el, hogy hipnózis alatt állt” — nyilatkozta Carol Rainey.

Miért pereli Linda a Netflixet?

A panaszban, amelyet Napolitano a New York-i Legfelsőbb Bíróságon nyújtott be, a nő azt állítja, hogy a Netflix szakértőként mutatta be Rainey-t a doku-sorozatban, miközben a valóságban Rainey egy „megkeseredett, alkoholista exfeleség, aki pokolian elszánt a férje elleni bosszúra” — olvasható a bírósági dokumentumokban. Emellett Napolitano panasza szerint a sorozat „gonosztevőként állítja be őt, hogy vitákat és konfliktusokat generáljon”, a Földönkívüliek Manhattenben becsületébe gázol és árt a hírnevének is.