A gyerekkori álmok nem tűntek el: így váltsuk valóra azokat 6 lépésben

Felnőttként már azon kapjuk magunkat, hogy egészen hétköznapi, egyszerű dolgokról is félünk ábrándozni. De vajon hová tűnt belőlünk a gyermeki álmodozás képessége, hová tűntek a gyerekkori álmok? Dr. Makai Gábor pszichoterapeuta megválaszolta a kérdést.

Hová tűnnek a gyerekkori álmok?

Forrás: Shutterstock

A gyerekkori álmok nem tűnnek el - Vegyük őket komolyan!

Én sosem álmodom éjszakánként – mondják sokan. Dr. Makai Gábor pszichoterapeuta szerint, ez hatalmas tévedés.

„Mindenki álmodik, csak van, aki könnyen felidézi, más pedig egyáltalán nem emlékszik semmire, vagy csak nagyon nehezen, homályosan. Pontosan ugyanez a helyzet a gyerekkori álmokkal is. Valaminek a nem tudása, nem azt jelenti, hogy nincs is:

az emberi psziché képes mágikus módon védekezni, és akár a gyermekkori álmokat eltüntetni a tudatból, vagy azok jelentőségét tompítani.

Ettől még léteztek az álmaink. Gondoljunk csak bele! Kiskorunkban mindannyian elképzeltük a jövőnket, az esküvőnket, a családunkat, a munkánkat, talán még az otthonunkat is. Az akkori elképzeléseink tagadhatatlanul ott voltak az életünkben, és ez így van rendjén, hiszen álmok nélkül nem is létezhettünk volna. Sajnos azonban az idő múlásával a tudatunkból kiszorulnak ezek a vágyak, úgy teszünk, mintha ezek nem is léteznének, vagy azt gondoljuk, hogy ezek csak buta és gyerekes ábrándozások voltak. Pedig érdemes ezeket a gondolatokat felidéznünk, komolyan vennünk, mert nem, hogy nem lehet kitörölni azokat, de ott van az életünkben, meghatározzák – ha nem is tudatosan - a mindennapi működésünket" – mondja dr. Makai Gábor pszichológus.

Mikor és miért múlik el?

„Ahogy érettebbé válik egy gyerek, úgy szorul háttérbe egyre jobban a fantáziálás, a lehetetlennek tűnő vágyak megfogalmazása. Pedig ezek fontosak, mert míg óvodás korunkban feszültségcsökkentő hatással volt, hiszen olyan volt, mintha a gondolataink képesek lennének elrepíteni minket egy mesevilágba, addig kisiskolásként akár valós életcéllá tudtuk átalakítani az álmainkat.

Később a társadalom és a szülő elvárásainak eleget téve, magunkévá tettünk különböző értékeket, normákat. Ezek határozták meg, hogy mit szabad vagy mit nem

szabad tennünk, mi jó és mi nem. Ennek a hozadéka, következménye, hogy a legtöbben egész életünkben a külső elvárásoknak megfelelően próbálunk meg cselekedni, és ebben a világban már álmodozásnak, gyermekkori vágyak dédelgetésének nincs helye. Sokan felnőttként azt a látszatot akarjuk fenntartani, hogy független, érett emberek vagyunk, és ebbe a képbe cseppet sem illik bele a képzelődés.

Sajnos ez a másoknak való megfelelési kényszer az, ami a leginkább képes kiölni a tudatunkból a gyermekkori álmokat,

mert olyanná akarunk válni, amilyennek mások szeretnének látni minket, a saját elképzeléseink, képességeink, céljaink haszontalanná válnak. Így nem csak a vágyak tűnnek el, de sok esetben az önértékelésünk, az önmagunkba vetett hitünk is" – teszi hozzá a szakértő.