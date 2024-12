A Coca-Cola SZIN két világsztárral és karácsonyi „csúnya pulcsikkal” jelentkezett

Miközben folyamatosan uralja a slágerlistákat, lenyűgöző élő fellépéseivel varázsolja el közönségét – és augusztusban a SZIN látogatóit is – Becky Hill, a brit zenei színtér egyik legnagyobb tehetsége. Kivételes énekhangjával és lendületes színpadi jelenlétével rendre elbűvöli a közönséget. Idén a Sziget színpadán már bebizonyította, miért számít kiemelkedő előadónak, így azoknak, akik ott voltak, azért, akik lemaradtak, azoknak pedig azért érdemes Szegeden búcsúztatni a nyarat.

Lost Frequencies, a világhírű belga DJ és producer, az elmúlt évtizedben megállíthatatlanul gyűjtötte a sikereket a nemzetközi zenei porondon. Az „Are You With Me” című világslágerrel örökre beírta magát a zenetörténelembe, hiszen a dal 18 országban vezette a listákat, és ő lett az első belga előadó, aki az Egyesült Királyságban is #1 helyezést ért el. Ma már több mint 30 millió havi hallgatóval büszkélkedhet a Spotifyon, és továbbra is meghatározó szereplője a Billboard Top 100-nak az Egyesült Államokban.

Már kedvezményes jegyek is kaphatók a karácsonyfa alá, illetve egy különleges kollekciót is kínál a SZIN. A karácsonyi pulcsik divatja töretlen, most a SZIN limitált számban kínálja egyedi télies viseletét. Érdemes lecsapni rá és az ünnep alatt viselni, vagy berakni a gyűjteménybe, a többi mellé.