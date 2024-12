Hallottál már a cukkinimérgezésről? Halálos is lehet!

Egy 2024-es lengyel tanulmány kiemel egy esetet, amelyben egy 54 éves, viszonylag egészséges nő súlyos hasi fájdalommal, hányással és véres hasmenéssel került be a sürgősségi osztályra. Másnap az orvosok májkárosodást állapítottak meg nála. A tapasztalt orvosi csapat értetlenül állt az események előtt; nem értették, hogyan történhetett meg az, hogy egy egyébként egészséges páciensnél ilyen hirtelen, intenzív tünetek jelentkeznek egyik pillanatról a másikra. Később kiderült, hogy a beteg a tünetek jelentkezése előtt szokatlanul keserű ízű cukkinit fogyasztott. Az orvosok ezután cucurbitacin mérgezéssel - cukkinimérgezéssel diagnosztizálták.

A cukkinimérgezés olyankor következik be, amikor a cucurbitacin nevű toxikus vegyületek magas koncentrációban kerülnek be a szervezetbe

A cukkinimérgezés kialakulása

A cucurbitacin mérgezés olyankor következik be, amikor a cucurbitacin nevű toxikus vegyületek magas koncentrációban kerülnek be a szervezetbe. Ez a vegyület a cucurbita családba tartozó növényekben, mint például a cukkiniben, az uborkában és a dinnyében található meg. A vegyületek keserű íze miatt úgy gondolják, hogy a növények védekező védelmi mechanizmusként állítják elő őket.

Babeta Čápková, az eset tanulmányának társszerzője és a Tomas Bata Kórház belgyógyászati osztályán dolgozó háziorvos így fogalmazott:

A cucurbitacin mérgezés akkor következik be, amikor ezek a vegyületek megzavarják a sejtekben zajló folyamatokat, ami szövetirritációt okoz, különösen az emésztőrendszerben.

A legtöbb esetben a cucurbitacin mérgezés enyhe hasi fájdalmat vagy emésztési zűrzavart okoz

Az orvos azt is kiemelte, hogy hogyan vehetjük észre a figyelmeztető jeleket:

A keserű íz valóban a magas cucurbitacin koncentrációk jellegzetes jele, és gyakran az egyetlen azonnali jelző.

A cukkinimérgezés tünetei

A szakértők szerint a cucurbitacin mérgezés során a mérgező vegyületek megzavarják a gyomor nyálkakártyáját, ami hányáshoz, hasmenéshez vezet. A mérgezés az érrendszerre is károsan hat. A tünetek általában hirtelen jelentkeznek – perceken, vagy legalábbis néhány órán belül. Már kis mennyiségű mérgező vegyületet tartalmazó cukkini elfogyasztása is tüneteket okozhat – egy hollandiai esettanulmányban például arról számolnak be, hogy egy pár súlyosan megbetegedett, miután a nő egy falatot, a férfi pedig két falatot evett egy olyan rakott ételből, amely keserű ízű cukkinit tartalmazott.

A legtöbb esetben a cucurbitacin mérgezés enyhe hasi fájdalmat vagy emésztési zűrzavart okoz, és nem igényel orvosi kezelést – a súlyosabb esetek, mint amilyenek az esettanulmányokban is olvashatók, ritkán fordulnak elő. A súlyos tünetekkel rendelkező betegek többsége néhány napon belül felépül, és bár ritkán, de előfordulhat, hogy a mérgezés halált okoz. A hollandiai betegek közül az egyik teljesen felépült, a másik kevesebb mint 24 órával a mérgező cukkini elfogyasztása után elhunyt.

Hogyan előzhető meg a cukkinimérgezés?

Mielőtt hazarohannál, hogy az összes cukkinit kidobd a szemetesbe – fontos megemlíteni, hogy ez a fajta mérgezés igen ritka és nem mindig jár együtt ennyire súlyos tünetekkel, de ez persze nem jelenti azt, hogy nem érdemes odafigyelni a figyelmeztető jelekre. Érdemes például főzés előtt megkóstolni a zöldséget és ha szokatlanul keserű ízt tapasztalunk, akkor ne nyeljük le és ne főzzük meg a cukkinit.