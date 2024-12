Ínycsiklandó ételek, amik tested-lelked felmelegítik

Alapanyagok

A húsok közül a vörös húsok melegítenek, mint a marha, a bárány, a sertés, a vadhúsok, és ide tartozik a kacsa is. Érdemes olajos magvakat is fogyasztani a melegítő hatás kedvéért: ajánljuk a diót, a mogyoróféléket, de ide tartozik a gesztenye is. A zöldségek közül elsősorban a cékla, a káposzta, a sütőtök és a hagyma javallott, de a hüvelyesek – a bab, a lencse – is ide tartoznak. A gabonaféléknél inkább a fűszerezéssel tudjuk elérni a melegítő hatást, mert ezek önmagukban semlegesek.