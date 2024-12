Kora tavaszias idő váltja a havazást: de mi várható karácsonykor?

Napos idővel indul a hét és jelentős csapadék se várható hétfőn és a következő napokban. Nézzük, hogy alakul a heti időjárás!

Kora tavaszias lesz az időjárás

Forrás: Shutterstock

Kora tavaszias lesz az időjárás a hét elején

Kedden és szerdán gyengén felhős, nagyrészt napos időnk lesz, de északkeleten erősebben felhős, párás időszakok is előfordulhatnak. Jelentős csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél sok helyen megerősödik, helyenként viharos széllökések is kialakulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul - kora tavaszias idő valószínű -írja a Köpönyeg. Csütörtökön eleinte változóan, majd erősen felhős lesz az ég, azonban estig még eső nem fordul elő. A déli szél megélénkül. Marad a 10 fok körüli hőmérséklet, pénteken azonban már az erősen felhős, vagy borult égből többfelé alakul ki eső, záporeső és 6 fok köré csökken a hőmérséklet. Szombatra a felhőzet fokozatosan csökken, így több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Helyenként záporok, vagy hózáporok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Lehet még fehér karácsonyunk?

Idén vajon fehér karácsonyunk lesz, vagy enyhe, esős idővel kell számolnunk? A választ a Föld légkörének egyik legfontosabb tényezője rejti, azaz a jet stream. Ez hatátozza meg az időjárási rendszerek mozgását és alakulását. Eszerint Magyarországon a fehér karácsony esélye alacsony, de azért nem reménytelen. A jelenlegi előrejelzések szerint az ország északi és nyugati hegységeiben 20-30 százalék az esélye a karácsonyi havazásnak, míg más területeken csupán 10-15 százalék. Fontos megjegyezni, hogy az időjárási előrejelzések pontossága a karácsonyi időszakra vonatkozóan még változhat, ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a friss meteorológiai jelentéseket.