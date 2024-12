A rövid kabát, amit imádnak a királyi család nőtagjai - Te is beszerezhetsz hasonlót!

Meghan Markle, Katalin hercegné, II. Erzsébet és Diana hercegné is szívesen viselte rövid tweed kabátját nyilvános megjelenések alkalmával akár kényelmes, akár elegánsabb szettekben. A rövid kabát igazi klasszikus a divatvilágban, ráadásul divattörténelmi értékkel bír, hiszen az eredeti tweed cropped kabát Coco Chaneltől származik. A különleges kabátot már nagyon sok márka nagyon sokféleképpen gondolta újra, így szerencsére a high street üzletekben is könnyen beszerezhető.

Forrás: Getty Images

Ezt a rövid kabátot imádják a királyi család tagjai

A tweed dzsekik messze nem számítanak új trendnek. Maga Coco Chanel tette őket ikoikus divatdarabokká az 1950-es években. A francia divatház jelképeként a rövid tweed dzseki továbbra is időtlen, és vonzereje határokon átnyúló. A Chanel kifutója után a Balmain, a Celine és az Isabel Marant luxusmárkák is megtervezték saját tweed kabátjaikat, amelyeket aztán a divattörténelem legstílusosabb alakjai viselték. Diana hercegnő és Brigitte Bardot is ismert volt arról, hogy rövid tweed dzsekiket hordott, napjainkban pedig olyan modern stílusikonok kedvencei, mint Katalin hercegné és Lily-Rose Depp.

Tagadhatatlan, hogy az utcai divatot elárasztották a rövid dzsekik, különösen a tweed változatok, amelyek tökéletes egyensúlyt teremtenek az elegancia és a praktikusság között. Azok számára, akik nem tudnak megbarátkozni a bomber- és pufi dzsekikkel télen, ezek a tweed rövid dzsekik remek alternatívák. Egy tweed dzseki elegánsan feldobja a hétköznapi szetteket, vagy harmonikusan kiegészíti az esti viseletet.

Hogyan viseld?

A rövidebb, cropped típusú tweed kabát könnyen viselhető, sokoldalú darab, amely kényelmes és elegáns szettekkel is csinos.

Elegáns szett

Ha céges rendezvényre, hivatalos eseményre, vagy egy olyan konferenciára vagy hivatalos, ahol elegáns szettben szeretnél megjelenni, akkor egy lapos talpú csizma, balerina cipő, szűk magasderekú nadrág és ing tökéletesen fog mutatni a tweed kabáttal. Viselheted ceruzaszoknyával vagy egy csinos ruhával is, amihez magassarkú cipő vagy csizma is jól illik. Válassz hozzá elegáns gyöngy ékszereket és egy visszafogott kézitáskát.