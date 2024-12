Ezt az 5 dolgot biztosan nem tudtad az All I Want for Christmasről

Karácsony közeledtével alig van olyan hely, ahol ne csendülne fel George Michael immár 40 éves Last Christmas című dala mellett Mariah Carey legikonikusabb slágere is. Felbukkan a rádióban, plázákban, éttermekben és a legeldugodtabb kávézókban is. Habár sokan kifejezetten utálják, és már nemigen bírják elviselni a dalt, mégis reflexből összekapcsolják az önfeledt karácsonyi hangulattal. Az „All I Want for Christmas Is You” című dal 30 évvel ezelőtt, 1994. október 29-én jelent meg, és azóta is egy örökzöld ünnepi klasszikusnak számít, ami az elmúlt három évtizedben semmit sem veszített a népszerűségéből, sőt, évről évre újabb és újabb rekordokat dönt meg.

Karácsony, ami nem létezik Mariah Carey All I Want for Christmas Is You dala nélkül

Forrás: Getty Images

1/5 Mariah Carey nem akart karácsonyi albumot

1993-ban az énekesnő még javában az előző albumának a Music Boxnak sikerét élvezte, amikor a menedzsere már valami új dolgon törte a fejét. A Sony vezérigazgatója és egyben párja Tommy Mottola és csapata megkezdte a lehetséges jövőbeli projektek feltérképezését. Akkoriban az volt a szokás, hogy egy feltörekvő énekes a karrierje csúcsán ne álljon elő egy karácsonyi dallal; ezt tartalékolják a későbbi életükre, hiszen hatalmasat lehet bukni vele. Az énekesnő azonban figyelmen kívül hagyta ez a régi bölcselet, és előállt egy karácsonyi témájú albummal.

2/5 Az All I Want for Christmas is You helyett majdnem egy feldolgozás került az albumra

A dalról szóló 2019-es Amazon Music mini dokumentumfilm szerint Carey és csapata eleinte úgy gondolta, hogy az énekesnő csak egyedi stílusában újragondol néhány már klasszikusnak számító karácsonyi dalt. „Kitalálni egy eredeti ünnepi dalt, amelyből sláger lesz?” - mondta a dokumentumfilmben a neves producer és az American Idol zsűritagja, Randy Jackson. „Szinte lehetetlen.” De Mariah Carey nem az a típus, aki visszariad a kihívásoktól, és munkához látott.

3/5 Carey-t a tökéletes karácsony iránti vágy inspirálta a sláger megírására

„Az a helyzet, hogy mindig azt akartam, hogy a karácsony tökéletes legyen” - mondta Carey a dallal kapcsolatban. „És mindig vártam az ünnepeket. De volt ez a hihetetlenül diszfunkcionális családom, és minden évben tönkretették. Nem az anyukám - anyukám mindent megtett, hogy szépek legyenek az ünnepek -, de nem volt sok pénzünk, így néha egy darab gyümölcsöt csomagolt be ajándéknak, vagy bármit, amit éppen megengedhetett magának. És én azt gondoltam: Ha felnövök, ezt soha nem fogom hagyni. Minden évben tökéletes karácsonyt fogok csinálni.”