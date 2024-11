Pezsgős eseményre vagy hivatalos? Így öltözz csinosan a dress code szerint

A tél az elegáns partik és karácsonyi vacsorák főszezonja. De ha neked is állandó fejtörést okoz, hogy mit vegyél fel az ilyen pezsgős eseményre, hogyan öltözz elegánsan, mégis csinosan, ha a dress code is szerepel a meghívón, akkor most segítünk kiválasztani a hozzád illő darabot!

A dress code napjainkra egyre több rendezvényi meghívón szerepel. Nem véletlenül, hisz ebben az időszakban számos varázslatos esemény, céges parti és pezsgős ünnepi rendezvény adódik, amelyeken megmutathatod milyen tündöklő is vagy. Az ilyen ünnepi eseményeken végre igazán nő lehetsz és olyan ruhákat is felvehetsz, amikre a hétköznapokban nem biztos, hogy van lehetőséged. Használd ki ezt a lehetőséget, hogy egy egészen új oldaladról mutatkozz be! Mutatjuk a mi személyes nagy kedvenceinket! Dress Code. Ezt vedd fel hivatalos alkalmakra! Dress code: Ezt viseld a pezsgős karácsonyi eseményen! Fehér, az örök klasszikus A fehér hamisítatlanul tiszta, ártatlan, friss, reménnyel teli, üde kisugárzást biztosít viselőjének. Bátran válaszd ezt a színt, ha eleganciát, kifinomultságot, szeretnél elérni, valamint fel szeretnéd hívni magadra a figyelmet. Ha szeretnéd feldobni a megjelenésed, válassz egy szatén modellt, vegyél fel hozzá ezüst fülbevalót, és egy klasszikus fehér vagy nude hegyes orrú tűsarkút. De ne vegyél fel semmi olyat, ami túl sokat mutat: ez különösen a ruha kivágására vonatkozik. Az öltözködés varázsa a részletekben rejlik

Forrás: Shutterstock Természetesen ebben a varázslatos időszakban nem túlzás a csillogás, pont erről szólnak ezek a különleges események. Az arany, a kék, a bronz, az arany, az ezüst mellett reflektorfénybe kerülnek a masnik, a flitterek, a fénylő felületek és a ragyogás. Álmodj valami igazán merészet! Bonts hát te is pezsgőt és búcsúztasd úgy a 2021-es évet, ahogyan azt szeretnéd, legyen szó vörös szőnyegen lépkedő díváról, vagy otthon lustálkodó pizsamás királynőről! Fekete, az elegancia megtestesítője A fekete a rejtély és a misztikum színe, mely a fehérrel vagy ezüsttel tökéletes kontrasztot alkot. Bátran viseld ha merészséget, erőt, határozottságot, eleganciát szeretnél elérni. És ugye már rég tudod? Az a bizonyos kis fekete ruha egy nő ruhatárából sem hiányozhat. Ha nadrág helyett szívesebben viselsz szoknyát, válassz elegánsabb, tetőtől-talpig fekete outfitet. A fehér inget cseréld le egy csillámos kasmír mellényre vagy pulóverre, amin jól mutat egy vékony öv.