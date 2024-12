Költséghatékony karácsony - Varázsolj a régi díszekből újat!

Némi kézügyességgel és pár egyszerű alapanyaggal a régi, megunt karácsonyfadíszekből is újat varázsolhatunk. Az alábbi tippekkel könnyen és gyorsan átalakíthatjuk gömbjeinket, hogy a fa idén is újnak hasson.

Költséghatékony karácsony - Varázsolj a régi karácsonyfadíszekből újat!

Forrás: Shutterstock

Tippek a karácsonyfadíszek felújítására:

Ne kenődjön el!

Az egyszínű díszek felújítása a legegyszerűbb, legyen akár átlátszó, matt vagy fényes felületű. Csupán annyi a dolgunk, hogy rajzoljunk rá vagy tetszés szerint feliratozzuk. Ehhez érdemes először egy minden felületre alkalmazható ceruzával megrajzolni a vonalakat, majd húzzuk át egy alkoholos filccel, vagy tűhegyes dekormarkerrel.

Kössünk rá masnit

Kellő kézügyesség hiányában egy szép szalag lehet a megoldás. Először kenjük be ragasztóval, tekerjük rá a díszre, kössük meg, és már készen is vagyunk. Akár több szalagot vagy csipkét is tehetünk rá, kedvünkre variálhatjuk a szélességet is.

Ne dobjuk a szemétbe

Lepattogott a festék a gömbről, vagy csak szeretnénk új színbe öltöztetni a fánkat? Jó hír, hogy a díszek festhetőek is! Szúrjuk egy hurkapálcára, és fújjuk be festékszóróval. Többféle technika közül választhatunk, akár két rétegben lefesthetjük krétafestékkel.

Csomagoljuk új köntösbe

A szalvétatechnikával nem csak a régi, kopott ünnepi díszeinket öltöztethetjük át, hanem csodaszép ajándékokat is készíthetünk. Miután megtisztítottuk a gömböt, alapozzuk le akrilfestékkel, vagy temperával. Válasszuk szét a szalvéta rétegeit, majd a legfelső réteget decoupage ragasztóval és egy ecsettel óvatosan ragasszuk az előkészített felületre. Végül kenjük be matt-, selyem- vagy magasfényű lakkal.

Ne maradjon ki!

Porosak az üveggömbök? Sokszor elég, ha a felrakás előtt rendesen megtisztítjuk, és máris úgy csillognak, mintha újak lennének. Portalaníthatjuk egy ecsettel, de használhatunk sűrített levegős sprayt is. A nagy nyomásnak köszönhetően pár perc alatt ragyogóan tisztává varázsolja a díszeket.

Legyünk kreatívak!

Az egyszerű gömbökön remekül mutat egy kis csillámporos ragasztó és színben passzoló bársonyszövet. Ha pedig nem cérnával, hanem ajándékkötöző szalaggal akasztjuk a fára, még ünnepibbé varázsolhatjuk.