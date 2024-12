Ezek a legmeghatóbb karácsonyi reklámok, amiken minden évben elpityeredünk

A karácsonyi reklámok minden évben előtérbe kerülnek az ünnepi időszak kezdetén. Év közben általában elkapcsoljuk ezeket a fránya reklámokat, vagy kimegyünk a szobából, beindítunk közben egy mosást, megkavarjuk a levest, esetleg készítünk egy nagy adag pattogatott kukoricát, és csak a legritkább esetben nézzük végig. Ám van az évnek egy olyan időszaka, amikor nemhogy elkapcsoljuk, hanem egyenesen várjuk őket. A karácsonyi reklámok ugyanis nemcsak egy adott terméket vagy szolgáltatást próbálnak ránk sózni, ezek a kisfilmek csodaszép és megható történeteket mesélnek el, melyek ellágyítják a szívünket és minden alkalommal könnyeket csalnak a szemünkbe. Lássuk az idei legmeghatóbb alkotásokat!

Forrás: Shutterstock

Karácsonyi reklámok, amiket legalább egyszer látni kell

Marks & Spencer karácsonyi reklámja

A brand novemberben már hivatalosan is megnyitotta az idei karácsonyi szezont. A márka az idei évre felkérte a Dibley-i lelkész (The Vicar of Dibley) sorozat sztárját, Dawn French-et, hogy szerepeljen ebben a bájos karácsonyi kisfilmben. A reklám jól tükrözi mennyi a tennivalónk ilyenkor. Dawn is egy havas téli estén cipekedve bandukol hazafelé, majd fáradtan leroskad a kanapéra.

„Már kimerültem, annyi a tennivalóm” – mondja, majd leveszi a kabátját, és előkerül egy piros színű karácsonyi pizsama, amiben a legszívesebben átaludná az ünnepeket. De mi lesz így a karácsonnyal?

Lidl karácsonyi reklámja

A Lidl idén is igazán kitett magáért, karácsonyi reklámfilmjén az is meghatódik, aki, amúgy nem igazán kedveli a karácsonyi reklámokat. A kisfilm fontos üzenete, hogy az ünnepi időszakban a legapróbb figyelmesség is óriási jelentőségű lehet. A reklámban egy kislány ajándékba kap egy varázslatos arany csengettyűt, miután kedvességet tanúsított egy idős hölgy iránt. De ezek nem közönséges harangok: ha valaki gondol valamire a csengettyűk csilingelnek kétszer, és az álmok hirtelen valóra válnak.

De hát mi a karácsony, ha nem az év egyik legvarázslatosabb időszaka, amikor minden kívánságunk valóra válik? A történet nagyon kedves és szívhez szóló, hatására talán egy kicsit figyelmesebbek leszünk azokkal, akiknek a karácsony talán nem mindig a finom falatokról és a nagy ajándékokról szól.

Amazon karácsonyi reklámja

A karácsonyi reklámfilmeknek egy-egy cég esetében sokszor nagyobb jelentősége van, mint azoknak a termékeknek, amiket árusítanak. Az év vége közeledtével talán egy kicsit mindannyian érzékenyebbé válunk és erre az érzelmi állapotra próbálnak hatni ezek a rövid videók is, pont, mint az Amazon online csomagküldő vállalat idei karácsonyi videója, amely egyetlen szó nélkül adja át a valódi szeretet varázsát, a létezés szépségét és az élet örömét. A reklám egy régi színházban játszódik, ahol a főszereplő egy gondnok, aki takarítás közben csendesen énekli magában a What the World Needs Now Is Love”című 1965-ös nagy klasszikust.

A kollégái felfigyelnek bámulatra méltó hangjára, és egy szívmelengető tervet eszelnek ki, hogy meglepjék. Egyik reggel, amikor a férfi bemegy dolgozni, a kollégái mikrofonnal és egy elegáns szmokinggal (természetesen az Amazon-ról rendelték) várják, hogy valóra váltsák egy régóta dédelgetett, különleges álmát.

Aldi karácsonyi reklámja

Évek óta kedvelt fiktív karakter a vásárlók körében a brit Aldi reklámfigurája, Kevin, a sárgarépa. A diszkontlánc kilenc éve vezette be Kevint a karácsonyi szezonban, a répa azóta több szezonális reklámfilmben felbukkant. Az Aldi most bemutatta idei reklámfilmjét a figura főszereplésével, a 90 másodperces animációs film története szerint Kevin egy bájos falucskát ment meg Dr. Humbugtól és gonosz csatlósaitól, akik el akarják lopni a településről a karácsony szellemét.

A német Telekom karácsonyi reklámja

Egy olyan időszakban, amikor a világ megosztottabb, mint valaha, mindannyian vágyunk a szeretetre, a barátságra és a valódi emberi kapcsolatokra. És ha jobban megnyílunk mások előtt és elengedjük a félelmeinket, rájövünk, hogy mégsem vagyunk annyira mások. A német Telekom karácsonyi reklámja épp ezt szeretné bemutatni. Szerintük mind közül talán ez a kisfilm lett a legszebb, legmeghatóbb.