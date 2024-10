A korai karácsonyi készülődés a boldogság titka egy tanulmány szerint

Sokkal nyitottabbnak tűnünk

Van, aki csak feldob egy égősort az ablakba, más folyamatosan új díszeket szerez be a régiek mellé, de olyanok is akadnak, akik kézzel készített dekorációkkal teszik mutatósabbá a lakást. És, bár ez elsőre csak ízlés kérdésének tűnhet, valójában jóval több ennél. A Journal of Environmental Psychology folyóiratban megjelent tanulmány szerint sokat elárul rólunk a külvilágnak az, hogyan díszítjük fel az otthonunkat kívül-belül egyaránt. A rólunk alkotott kép jóval pozitívabb lehet, ha idő előtt karácsonyi díszekkel dobjuk fel a házunk megjelenését. A szomszédok ugyanis barátságosabbnak és összetartóbbnak tartanak minket, még akkor is, ha nem ismernek.