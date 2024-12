2016 karácsonyán, mindössze 53 éves korában, váratlanul elhunyt George Michael. Halálának évfordulója most egybeesik a Last Christmas megjelenésének 40. évfordulójával, amelynek alkalmából egy különleges jubileumi EP is megjelent.

A Last Christmas a karácsony himnusza

A Last Christmas: történelmi siker a brit slágerlistákon

December 20-án az Official Charts Company bejelentette, hogy a Last Christmas lett az első dal a brit slágerlisták történetében, amely két egymás utáni karácsonyon is az első helyen végzett. Ez a történelmi mérföldkő ismét rávilágít George Michael dalának időtlen varázsára és az ünnepi időszakhoz kötődő érzelmi jelentőségére. Andrew Ridgeley, a Wham! másik tagja a sikert úgy kommentálta, hogy George Michael most nagyon boldog lenne.

A dal az ünnep szerves része

A Last Christmas egyike azoknak a daloknak, amelyek elválaszthatatlanok a karácsonyi hangulattól. A dal sikere Ridgeley szerint George Michael kivételes zenei tehetségének köszönhető. „Az ilyen kaliberű művészek és a dalszerzők, akik közé George is tartozott, túlszárnyalják a korukat és évtizedekre maradandót alkotnak” – mondta Ridgeley. „A Last Christmas nem csupán egy dal, hanem egy ünnepi himnusz, amely generációkat köt össze és idézi fel az ünnepek legszebb pillanatait” - nyilatkozta.

Negyven év után a BBC dokumentumfilmet forgat a dal történtéről.

A Last Christmas videóklipjét 1984. novemberében forgatták a svájci Saas-Fee nevű kisvárosban, amely a festői Alpok szívében található. A város híres lenyűgöző hegyeiről, havas tájairól és hangulatos faházairól, amelyek tökéletesen megidézik a karácsony szellemét. A svájci Saas-Fee, ahol a klip forgott, mára népszerű turistacélponttá vált, különösen a karácsonyi szezonban.