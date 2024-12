Turistalátványosság lett a Last Christmas klipjének helyszíne

George Michael öröksége

A Last Christmas helyszíne nemcsak a dal, hanem George Michael emléke miatt is különleges. Az énekes 2016 karácsonyán hunyt el, ami még meghatóbbá tette a slágert és népszerűbbé a klip helyszíneit. Saas-Fee lakói és a turisták évente megemlékeznek róla, különösen az ünnepi időszakban.

Ha szeretnéd magad átélni a Last Christmas hangulatát, Saas-Fee tökéletes úti cél. A varázslatos alpesi táj, a történelmi klip helyszínei és a karácsonyi hangulat garantáltan felejthetetlenné teszik az ünnepeket. A Last Christmas nemcsak egy dal, hanem egy érzés, amelyet ebben a svájci kisvárosban testközelből is megtapasztalhatsz.