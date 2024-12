Dokumentumfilm készül a Last Christmasról: George Michael nélkül nem lesz az igazi

Negyven éve énekeljük lelkesen a Last Christmast, de George Michael halála óta semmi sem a régi. Andrew Ridgeley, a Wham másik tagja nemrég visszatért a legendás dal klipjének helyszínére. A havas svájci mesevilágban most is minden megvolt, ami kell, kivéve barátját, a 2016-ban elhunyt George Michaelt.

Forrás: Getty Images George Michael nélkül nincs Last Christmas A Last Christmas videoklipjét a svájci Saas-Feeben forgatták, egy hegyi vendégházban. A negyven évvel ezelőtti felvételeken a 80-as évek popduója karácsonyi hangulatban ünnepel a barátaival, akkor talán még senki sem sejtette, hogy a dal nemcsak kiállja az idő próbáját, de a legnagyobb karácsonyi slágerré válik. Negyven év után a BBC dokumentumfilmet forgat a dal történtéről, Andrew Ridgeley így emlékezett vissza a forgatásra. Csodálatos időnk volt, olyan, mintha tegnap lett volna. Baráti társaság voltunk, sokat nevettünk, és élveztük a fiatalság gondtalan örömét. Úgy gondolom, elég idő telt el George halála óta ahhoz, hogy visszaemlékezzünk és szeretettel tekintsünk vissza a múltra. Azt akarta volna, hogy élvezzük az együttlétet, még akkor is, ha ő nincs ott. Ridgeley azt is elmondta, hogy George Michael halála óta eltelt években enyhült a gyásza, de a karácsony időszaka nem könnyű számára. Az idei forgatás helyszínén ugyanis mindent megtalált, ami a tökéletes karácsonyhoz kell, csupán a barátja nem volt ott és ő pótolhatatlan.