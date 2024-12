Lekerült a körözési listáról a TV2 sztárja: kiderült, mi történt vele

A Nagy Ő döntősét nagy erőkkel keresték a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársait. Lovas Annabella közösségi oldala is eltűnt, ami aggodalomra adott okot - a nő influenszerként kereste a kenyerét. Utolsó posztjai ráadásul igen zavarosak voltak.

Lovas Annabella épségben előkerült

Lovas Annabellát megviselte a betegsége

Annabella családja a legrosszabbtól tartott, ugyanis rákot diagnosztizáltak a 32 éve nőnél, és a magánélete sem volt rendben. Annabella összeomlott, borúsan látta a jövőt. A Borsonline úgy tudja, a spiritualitás felé fordult, utazgatni kezdett, Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is megfordult az elmúlt egy évben, ahonnan a jelek szerint nem jött haza. A spanyol hatóságok is keresték a lányt, s még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztották eltűnésének hírét. Csütörtökön azonban megtalálták Annabellát egy hotelban a Kanári-szigeteken.