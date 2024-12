Ez a fotó sokkolta az internet népét: így néz ki egy alkalmi alkoholfogyasztó mája

A képek nagy visszhangot váltottak ki a közösségi médiában - rávilágítanak arra, hogy még az alkalmi alkoholfogyasztás is súlyos károkat okozhat a májban.

Az alkalmi alkoholfogyasztás is kárt tehet a májban.

Forrás: Shutterstock

Az alkoholfogyasztás hosszú távú hatásait eddig is számos kutatás vizsgálta, de Dr. Abe Philip esettanulmánya újszerű módon hívta fel a figyelmet a szeszes italok káros hatásaira. A közösségi médiában megosztott két fotót - az egyiken egy 32 éves férfi máját láthatjuk, aki hetente egyszer enged az alkohol csábításának, a másik kép a férfi feleségének egészséges máját ábrázolja, amelyből egy darabot életmentő transzplantáció során ültettek át a férfiba. A kontraszt óriási: míg a férfi mája fakó és károsodások láthatók rajta, addig a feleség mája egészséges, rózsaszín. A különbség nemcsak az orvosokat sokkolta, hanem társadalmi vitát is kiváltott arról, hogy milyen veszélyeket rejt még a mértékletes alkoholfogyasztás is.

A máj egészsége igen törékeny

Dr. Philip a következőket írta posztjában: „Csak meg akartam mutatni egy 32 éves, hétvégi alkoholfogyasztó máját, és a felesége egészséges donormáját, amivel megmentette férje életét.” Az orvos posztja gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és sokakat arra késztetett, hogy újragondolják szokásaikat.

De valóban veszélyes lehet heti egyszeri alkoholfogyasztás? Szakértők szerint igen. Dr. Srinivasan Bojanapu, a Kaveri Kórház májtranszplantációs sebésze hangsúlyozta, hogy az alkohol metabolizálása során keletkező melléktermékek mérgező hatással lehetnek a májszövetre, még kis mennyiségben is. „Az alkalmi ivók nem feltétlenül tapasztalnak azonnali károsodást, de ha genetikai hajlamuk van májbetegségre, vagy egészségtelen életmódot folytatnak, a heti egyszeri ivás is súlyos következményekkel járhat” – tette hozzá.

Az életmód és a genetika szerepe

Nem minden esetben az elfogyasztott alkohol mennyisége a döntő tényező. A genetikai hajlam, a táplálkozási szokások és az életmód más aspektusai – például a dohányzás vagy a magas zsír- és cukortartalmú étrend – jelentős mértékben növelhetik a májkárosodás kockázatát. Dr. Bojanapu kiemelte, hogy a májproblémák gyakran észrevétlenül alakulnak ki, és a tünetek csak akkor jelentkeznek, amikor már előrehaladott károsodás áll fenn.