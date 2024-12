Marék Veronika: „Nálunk a karácsonyfán minden dísznek van egy meséje”

Marék Veronika még mindig fáradhatatlanul ír és rajzol, akár hajnali háromig, közben pedig zenét hallgat: a The Beatlest és Simon and Garfunkelt. Majd mesél emlékezetes, boldog és kevésbé boldog karácsonyokról is.

Marék Veronika karácsonyi történetei

Forrás: Zsigmond László

Marék Veronika karácsonyi történetei

Belefagyott a víz a kádba

Két fia és három unokája talán még nagyobb gondoskodással veszik körül, amióta az év elején elveszítette a férjét. Az unokák között van már felnőtt és ötéves kis huncut is. A mama úgy mesélt nekik vicces történeteket, hogy közben rajzolt is. Míg készülnek a fotók, Lili unokája elárulja, hogy Marék Veronika lecsójának nincs párja, és Lili általános iskolás lehetett, amikor ráébredt, hogy a nagymamája híres.

„Emlékszem, gyakran kérték, hogy jöjjön be az iskolába is mesélni" – idézi fel.

Közben az írónő arrébb csúsztatja a zsírkrétákkal teli dobozt – amit nemcsak ő, de a fiai is használtak, van benne közel ötvenéves darab is – és elmeséli egy gyerekkori karácsony történetét.

„1944-ben, amikor hét éves voltam, hadszíntérré vált Budapest. A pincében húztuk meg magunkat az anyukámmal és a bátyámmal, de Szenteste felmentünk a lakásba.

Nem fűtöttünk, olyan hideg volt, hogy belefagyott a víz a kádba.

De valami csoda folytán az anyukám állított egy kis fát és került alá egy-két ajándék. A mai napig nem tudom, hogyan tudta ezt megvalósítani" – emlékszik vissza Marék Veronika.

Elmondása szerint gyermekkora karácsonyai álomszerűek voltak. Sokan ülték körül az asztalt és a legkisebbek műsorral készültek.

„A bátyámmal és az unokatestvéremmel verset mondtunk, zongoráztunk, énekeltünk; ez volt a mi ajándékunk a felnőtteknek. Aztán a következő években már a könyvtárban kutattam fel a kevésbé ismert karácsonyi dalokat, de az is előfordult, hogy betlehemes játékot írtam, a testvérem pedig oratóriumot. Kifordított bundás kabátba öltöztünk, botokkal dörömböltünk, mi voltunk a betlehemi pásztorok."

Japánban is imádják a történeteit

Az első karácsonyi története 7-8 évesen pattant ki a fejéből. Egy kis nyusziról szólt, akit a róka meg akar enni, de ő beszalad egy istállóba és a jászol mellett menedékre talál. De hogyan született meg a leghíresebb gesztenyegyerek, Kippkopp története?